こういうの探してたーーッッ！！【3COINS】シンプルデザインが◎「バスマット」

床が濡れるのを防ぎながら、敷くだけで空間のワンポイントにもなる「バスマット」。シンプルで空間にも馴染みやすい、おしゃれマットを選ぶなら【3COINS（スリーコインズ）】がぴったり。バスタイムの気分も上げてくれそうです。ワッフル生地のマット、珪藻土入りのマットといった、イチオシのバスマットをご紹介します。

立体感が模様のように映える「ワッフルバスマット」

シックな雰囲気のある、落ち着いた色味のバスマット。公式サイトによれば「ぽこぽことした凹凸のふっくらと厚みのあるワッフル生地」が使われた、立体感が模様のように映えるおしゃれなデザインです。シンプルで空間にも馴染みやすく、厚みのあるマットが水滴をしっかりとガードしてくれそう。お値段は\660（税込）。

べちゃっと感を抑えてくれそうな「珪藻土入りソフトバスマット」

まるで大理石のような上品さが映えるおしゃれなバスマット。模様があしらわれただけのシンプルデザインで、空間にも馴染みやすそうです。公式サイトによると「珪藻土パウダー入りで乾きやすい」らしく、床がべちゃっとする不快感も取り除いてくれそう。「踏み心地が柔らかく」と、使うたびに気分まで上げてくれそうな快適さもうかがえます。お値段は\880（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

