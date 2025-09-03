本拠地ブレーブス戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が2日（日本時間3日）、本拠地ブレーブス戦に先発し、6回を5安打3失点に抑え、9勝目（6敗）を挙げた。6試合連続でクオリティースタート（6イニング以上を自責点3以下）を達成した中、米メディアは119年ぶりに記録した快挙に脚光を当てている。

今永は3回までノーヒットピッチング。4回以降、2本のソロ本塁打を浴びるなど3失点したが、6回を無失点に抑えたところで降板。打線の援護もあり、7月30日（日本時間31日）のブリュワーズ戦以来、およそ1か月ぶりの白星を飾っている。

1イニングあたりに許した与四球と被安打の合計数を表す指標「WHIP」は0.93。シカゴ地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」公式Xは「50試合以上先発したカブスの投手の中で、WHIPが1.00未満の唯一の選手」と綴られ、1906年以来、実に119年ぶりの快挙だとされている。

待望の9勝目で、防御率は3.15。カブスの4-3勝利に貢献した32歳は次戦、メジャー2年連続の二桁勝利を目指す。



（THE ANSWER編集部）