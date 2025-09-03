目も開いていない小さな子猫を保護して1年。成長のビフォーアフターが話題になっています。投稿は1600件以上の「いいね！」を獲得し「主様が、命を繋いだとても素敵な日ですね！」「ステキな飼い主さんと出会えてよかったです」「大きくなりましたね。幸せな証拠だね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：炎天下の草むらの中にいた『目も開いていない子猫』を保護して１年…】

へその緒がついた状態で保護された子猫

Threadsアカウント「にもすたぐらむ-nimostagram-」に投稿されたのは、1歳になった猫ちゃんのビフォーアフター。猫の「にもの」ちゃんは、1年前の夏に投稿者さんに保護されたそうです。にものちゃんはへその緒がついた状態で、炎天下の草むらの中にいたのだそう。

生まれたばかりのにものちゃんを投稿者さんが大切に育て、1歳の誕生日を迎えました。目が開いていなかったあの日から、よちよち歩きの頃を経て、堂々とした大人の猫に。今は貫禄が溢れ出ているそうですが、たまにいたずらをしてしまうのだそう。そんなにものちゃんに投稿者さんは「生まれてきてくれてありがとう」とコメントしています。大切にされ、1歳を迎えたにものちゃんでした。

美しく幸せに成長した姿に称賛の声が続出

にものちゃんの成長を見たThreadsユーザーたちからは「とても可愛がられているのが伝わってきます」「大きくなれて良かったね！おめでとう～」「美猫ちゃんに成長しましたね」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「にもすたぐらむ-nimostagram-」では、にものちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「にもすたぐらむ-nimostagram-」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。