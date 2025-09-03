多忙ミキティ、毎日家で英語の勉強も…「夜、震えてる時ある、疲れすぎて。本当に」

タレントの藤本美貴（40歳）が、9月2日に放送されたトーク番組「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。多忙の中でも毎日家で英語の勉強をしていると語った。



藤本美貴と横澤夏子が習い事についてトークする中、横澤が子供の習い事として英語をやっているが、藤本は、藤本自身が毎日リモートで英語の勉強を「一応やってる」と話す。



藤本は「毎日、家で自分でしなきゃいけないんですよ。家でやって、週に1回テストみたいな先生に英語の単語出されて、発音と何ていう意味とか。1冊分を細切れにしてテスト受けて。じゃあ、今週はここ、1番から10番までみたいな」と説明。



横澤が「凄くない？ この忙しさで英語の勉強してるって」と驚くと、藤本は「だから震えてる時ある。夜、震えてる時ある、疲れすぎて。本当に」語った。