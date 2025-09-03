公務員試験に「AI面接」導入へ 受験者の返答から特性や強みを瞬時に分析し質問 受験者数が増加に期待 【長野・塩尻市】
塩尻市は、９月に始まる職員採用試験でAI＝人工知能を使った面接を試験的に導入します。
本番を前に、どのようなシステムなのか取材してきました。
【AI面接官】
「まず最初にお名前と大学名を教えていただけますでしょうか」
【受験生役（市職員）】
「塩尻大学から来ました塩尻太郎です」
こちらが塩尻市が試験導入した「AI面接」のシステム。
東京の会社が開発した対話型の選考システムでAI面接官が応募者の返答から特性や強みを瞬時に分析して、その人が最も能力を発揮できる質問を投げかけます。
合否の判定には使用しませんが、これまで対面で行っていた面接を一部、AIに任せることで、志望動機など基礎的な内容を事前に知ることが出来ます。
■体験
大和記者
「実際にAI面接体験してみます」
【AI面接官】
「これまでに何かひとつのことに粘り強く取り組み続けた経験はありますか？」
大和記者
「小学校から高校まで野球を続けてきました」
【AI面接官】
「野球を続ける中で特に困難に感じた瞬間やそれを乗り越えるために心がけたことはありますか？」
大和記者
「仲間との協調性です。そのために仲間とミーティングを繰り返してきた」
「AI面接」は場所を選ばず、受験者の都合の良い時間に受けられます。
各テーマに沿って5段階で評価し、改善点などもアドバイスしてくれます。
大和記者
「私の返答に応じて次の質問をしてくれるので、本当に面接官と会話しているようでした」
塩尻市の職員採用試験の応募者は2020年に300人を超えていましたが、その後は減少傾向が続き、昨年度は200人を切っています。
塩尻市総務部 嵯峨将太さん
「今、非常に売り手市場ですので、 今後公務員を志望する学生が減っていくというのは耳にするので危機感を覚えている。そういった中でAI面接のような最先端の技術を採用することでアンテナの高い優秀な学生の目に留まって、興味を持ってもらうことが非常に重要」
「AI面接」の導入によって受験者数が増えることが期待されています。