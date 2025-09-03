歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。

８月に、自身がインスタグラムで、オリジナルアレンジの「サーキット飯」として紹介した、「松茸入りのペヤング」が、偶然にも「本家」から、来週に発売される予定の商品と「かぶっていた」ことを明かしました。



近藤真彦さんは「パクられた〜（笑）」と綴ると、「ペヤング一贅沢やきそば 本物の松茸」のパッケージや中身の写真をアップ。





続けて「いやいや随分前から開発してたそうです！ 偶然にもマッチの方が発表が早かった（笑）」と、綴りました。





８月２３日に、近藤真彦さんは自身のインスタグラムに「これが世界一のペヤングだ！最高に美味しかった（笑）」と綴ると、松茸の大きなスライスを贅沢にのせた、インスタントのカップ焼きそばの画像を「サーキット飯」として紹介。





関係者によると、ＷＥＢニュースなどで、この近藤真彦さんの「松茸入りのペヤング」が話題になったため、製造メーカー側から、近藤真彦さんの所に「試作品の商品」が贈られてきたという事です。







近藤真彦さんは「本当に松茸秋の味でした。美味しかった〜！ ご馳走様でした！」と、感謝を綴っています。





この「偶然の一致」が巻き起こした投稿にファンからは「わぁ〜さすが〜 スーパースターは流行りを先取りだね」・「まっち♥♥♥♥ やばっ！ こんな偶然 流行りを先取りしてた(笑) 美味しそう 贅沢ペヤングなら買えそうです 秋の食材！満喫中だね」・「まさかの マッチのほうが 早かった マッチ流石です！」などの反響が寄せられています。







