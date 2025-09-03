「玄関開いてて入ったらバッグが…」高齢女性の在宅中にマンションに侵入し窃盗　46歳男を逮捕　東京・葛飾区

高齢女性が住む葛飾区内のマンションに侵入し、バッグなどを盗んだ疑いで逮捕された、解体工の橋詰雄介容疑者（46）です。

事件が起きたのは、2025年7月。

89歳の被害女性は、自宅マンションに不用品買い取り業者を呼んでいました。

女性は高齢者の1人暮らしということもあり、もしもの時のためにと玄関のドアを少し開けていたところ、橋詰容疑者が侵入。

その時、女性と業者は奥の部屋で作業していて、容疑者に気づかず。

女性たちの目を盗み、玄関からすぐの部屋にかけてあった財布入りのトートバッグを盗み出しました。

その後、橋詰容疑者は都内のコンビニなどで財布に入っていたクレジットカードを使い、電子たばこやシャツなど、約4万7000円分の買い物をしていたということです。

調べに対し、橋詰容疑者は「私が盗んだことに間違いありません。セキュリティーの甘そうなマンションだと思ったら玄関が開いていて、入ったらバッグがあった」と、容疑を認めた上で、「仕事を休んだことで金に困り、空き巣に入った」と供述しているということです。