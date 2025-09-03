「潔白」を繰り返し主張…サントリーHD会長辞任の新浪剛史氏が会見 逮捕された男からの“郵送”は「想定外」
サプリの購入をめぐる問題でサントリーホールディングス・新浪剛史前会長が3日午後、会見を行った。いったい何を語ったのか。
福岡県に住む男逮捕をきっかけに
注目の会見は午後3時から始まった。
サントリーホールディングスの前会長、新浪剛史氏は「このたびは私のことで皆さまをお騒がせしまして申し訳ございません。深く反省をしております。申し訳ございません」と冒頭で謝罪した。
麻薬取締法違反の疑いで捜査を受けていた件について約1時間にわたり、繰り返し身の潔白を主張した。
新浪氏の疑惑が浮上したきっかけは2025年7月、福岡県に住む男が逮捕されたことだった。
この男の容疑は、日本で違法とされる大麻由来の成分「THCを含む錠剤」をアメリカから密輸したというものだ。
その捜査の過程で、この「錠剤」の送り先が新浪氏の自宅となっていたことから、警察は8月、新浪氏の自宅を家宅捜索した。
違法な製品見つからず簡易の尿検査陰性も…
しかし、違法な製品は見つからず、新浪氏に行った簡易の尿検査も陰性だった。
新浪氏は「適法であるとの認識のもとにサプリメントを購入した」などと説明していた。
ところが…。
サントリーHD・鳥井信宏取締役社長（2日）：
新浪氏と協議をしたところ、本人から「一身上の理由により役職を辞任したい」との申し出を受け、9月1日付けで受理しました。
サントリーホールディングスの会長辞任が発表され、新浪氏は10年あまり務めた経営のトップを退いた。
「私は法を犯しておらず潔白」
3日午後に行われた会見で、新浪氏はサプリメントについて繰り返し「適法な商品と認識していた」と強調。「海外出張が多く時差ボケがすごい」「睡眠をとる上で非常に役立つ」と購入した理由を説明した。
しかし、知人から「ドバイ経由で帰国するのは問題がある」などとアドバイスを受け、知人が日本に持ち込み、新浪氏の自宅に送付する手はずにしたという。ところが…。
新浪剛史氏：
（家族との約束で）送り主はよくわからない、そういったものが送られた場合は、廃棄をすると、このように決めております。
（購入したサプリメントは）家族が廃棄したものと、このように考えております。
そして福岡県で逮捕された男が知人の弟だとした上で…。
新浪剛史氏：
2回目としてサプリメントを福岡県在住の弟さん宛てに郵送し、その弟さんに私の自宅に送るようにという依頼をしていたところ、その弟さんが逮捕されてしまいました。
まさに2回目の郵送については、私にとっては想定外でございまして、（輸入自体を）私は全く知らされておらず、私が購入したCBDサプリメントであるかどうかも不明であります。
こうした経緯から「サプリメントを摂取していない」「2回目は輸入するよう指示もしていない」と主張した。
新浪剛史氏：
ゆえに私は法を犯しておらず潔白であると思っております。
しかしながら結果的に、私がこのCBDサプリメントを購入したことに端を発してこのようなことになってしまったことは、私の不注意であり、社会をお騒がせしたことに対してお詫びを申し上げたいと思います。
また、サントリーホールディングスの会長の辞任については「大好きなサントリーに迷惑かけてはいけない」「納得している」と話している。
（「イット！」9月3日放送より）