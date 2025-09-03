Snow Manの最新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像が公開された。深澤辰哉が撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

公開された映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そして『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）のキャラクター マッサマンといったキャラクターに扮して登場。深澤は平成のギャル男を担当している。

深澤は「ギャル男さんをやってみた！ 服装は自分が通ってきた感じ」「楽しかった」「#懐かしい」と綴り、メッシュの髪色にウルフカット、レザージャケット、とんがり靴といったギャル男ファッションに身を包んだ姿をアップしている。

コメント欄には「ギャル男、似合ってて、かっこいいです」「足めっちゃ長いし金髪メッシュ入ってるのも最高」「脚の細さにビックリです！」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）