泣き止まないわが子にイライラ。突如鳴るインターホンには険悪な面持ちのご近所さんが！／もう３年、産後うつ。
『もう３年、産後うつ。 消えたい衝動から抜け出せない』（青柳ちか/KADOKAWA）第12回【全13回】
【漫画】『もう３年、産後うつ。 消えたい衝動から抜け出せない』を第1回から読む
不妊治療に終止符を打ち、仕事に邁進しようと決めたちはる。大きな仕事のプロジェクトリーダーを任され、これからという時に妊娠が発覚。嬉しい気持ちの中に「なぜ、今――」という小さな罪悪感が入り混じり困惑する。娘が生まれて３年経っても産後うつが終わらない。仕事に復帰できない焦り、育児の正解が見当たらない不安、わが子をかわいいと思えない自分への怒り…。苦しみもがきながらも光を見つけるまでの葛藤を描いた『もう３年、産後うつ。 消えたい衝動から抜け出せない』。子育てを頑張っているお母さんたちにぜひ読んでほしい一冊をお届けします。
