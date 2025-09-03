職場のロッカーから、現金が消えた...自己責任？警察に届ける？【ママリ】
職場で1万円を盗まれた…職場の仲間を疑いたくないがモヤモヤする
職場で財布の中に入れてあった１万円を盗まられました。
職場のロッカーに鍵をかけ忘れた私の責任でもあります。職場は外部の方も出入りするため犯人は誰かわからず、特定することも困難です。 皆さんならどうしますか?
とりあえず職場の上司に報告して自己責任と捉えて今後同じことが起こらないように対策しますか？もしくは警察に被害届を出して介入させますか？
今後働いていく職場の仲間を疑いたくはありませんが気持ちが悪くてもやもやします。
出典：
qa.mamari.jp
職場のロッカーの鍵を掛け忘れてしまった投稿者さん。後日、財布の中身を確認すると1万円が無くなっていることに気が付いたようです。そこで、盗まれてしまったことが分かったとのこと。
職場には外部の方の出入りもあり、自分の力だけでは特定するのが難しい様子。同じ職場で働く仲間たちを疑いたくないものの、この旨を上司に報告して勉強代と思ってこれからは同じようなことが起こらないように対策するか、警察に被害届を出すか悩んでいるようです。
このような場合、どのように行動することが最善なのでしょうか？
上司に報告！警察に連絡！ママリ寄せられたさまざまな声
こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。
最初に、ひとまず上司に報告するとの声をご紹介します。
とりあえず上司に報告しますかね？？防犯カメラなどがあるのであれば、警察に介入してもらってもいいかもしれませんが💧
まずは、上司に1万円を盗まれたことを報告するとの声が届いています。
防犯カメラがあれば警察に連絡することも考えても良いのではとのことですが、投稿者さんがお金を撮られた場所は更衣室だったため、防犯カメラは設置されていないとのこと。
防犯カメラが無ければ犯人の特定は難しいのでしょうか。自分のミスがあったとは言え、悔しいですよね。
次に、実際に同じような経験があって警察に通報したとの声をご紹介します。
私も職場でお金盗まれて、上に許可取らずにすぐ警察に電話しました！
犯人は予想通りの人でした～
警察に連絡します！！
昔バイト先で似たようなことがあり警察が来て指紋採取とかしてましたよ！
私が当事者だったわけではないので犯人見つかったかどうかまではわからないです😭💦
でも、バイト先の人みんな警察の人から指紋の協力お願いしますって言われて指紋や掌紋もやりました！
財布から抜き取られたなら指紋もあるし、警察も結構きてすごい雰囲気だったので犯人もビビって自首したかもしれないです🤔💦
職場で同じようにお金が盗まれた経験があり、上司に報告する前に警察へ通報したという声も寄せられています。その場で犯人が判明したそうです。
また、当事者ではないものの、アルバイト先で同じような出来事があり、警察が来たことがあるという体験談もありました。その際には職場全員が指紋の提供を求められ、その後どうなったのかは分からないものの、雰囲気から犯人が自主したのではないかと感じたそうです。
やはり、警察に介入してもらうことで解決に至る可能性はぐっと高まるのかもしれませんね。
このまま泣き寝入りはしたくない！
ロッカーの鍵をかけ忘れてしまったことがきっかけで起きた盗難事件。確かに自分にも落ち度はあるかもしれませんが、何より悪いのはお金を盗んだ相手であることに間違いありません。普段一緒に働いている仲間を疑いたくない気持ちもありますが、モヤモヤを抱えたまま泣き寝入りするのはつらいですよね。
警察を呼ぶと「大ごとになってしまうのでは」と不安に思うかもしれませんが、実際に事件が起きている以上、動いてもらうのは当然のこと。寄せられた声にもあったように、警察が介入することで犯人が名乗り出る可能性もあります。
投稿者さんの気持ちが少しでも晴れ、事件がきちんと解決することを願うばかりです。
記事作成: kira_z07
（配信元: ママリ）