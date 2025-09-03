「旦那さんって朝シャンする？」ママ友に聞かれてドキッ！Xで語られた衝撃の真相に「めっちゃ怖い」【ママリ】

子どもの言動にドキッ！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とっこ(@toco105_tocco)さんの面白いけれど、ちょっと怖い投稿です。子どもは夫婦の会話や大人同士の会話を聞いていないように見えて実はしっかり聞いているものですよね。ある日、園のママ友から「旦那さんって朝シャンする？」と質問されたというとっこさん。その理由に思わず夫が不憫になり笑ってしまったそう。子どもの怖さを実感させられるエピソードです。

子育てをしていると子どもの言動にドキッとさせられることが幾度もありますよね。子どもは本当によく親や周囲の人のことを見ていることをついつい忘れてしまうものだと思います。わかっていないようで実はいろいろなことをわかっているのでは…？とつい思ってしまうようなこともあるのではないでしょうか。





とっこ(@toco105_tocco)さんが投稿していたのは、ママ友の質問をきっかけに発覚したという4歳の長男の思わぬ発言。あまりにも夫が不憫で笑ってしまったというその発言とは？

降園時ママ友に「旦那さんって朝シャンする？」と聞かれて、なんでそんなこと聞くの？とザワザワしていたら「長男くんのパパは頭が臭いから夜も朝もずっと頭を洗う」という話を長男経由で子供から聞いてるとの事。

4歳児の井戸端会議めっちゃ怖いやん…

ほんで寝癖直してるだけの旦那不憫すぎて笑う。

ママ友の質問に思わず心がザワザワしてしまったというとっこさん。しかし、よくよく話を聞くと4歳の長男が「パパは頭が臭いからずっと頭を洗っている」と話していることが発覚したそう。夜に頭を洗うのはいたって普通のことで、朝に洗うのも身だしなみを整えているだけなのに頭が臭いからと理由をつけられてしまうのは悲しすぎますね。どんな経緯で話が湾曲されてしまったのかはわからないものの、子どもだけでなくママ友にまで話がいってしまうのはちょっと怖いですよね。



この投稿に「私これめっちゃ怖いんですよね💦子どもが言葉理解できるようになったら夫婦の会話とか家族のこととかお友達経由でお友達家族に広まってしまうという…🥹」というコメントがついていました。子どもにはわからないだろうと思ってついさまざまな話を子どもの前でしてしまうと思うのですが、子どもは子どもなりにしっかりと聞いて自分なりに解釈をしているもの。子どもだからと油断しないことが大事なのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）