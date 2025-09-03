Snow Man・目黒蓮が、10月スタートのTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜よる9時）に出演することが9月3日に発表された。主演は妻夫木聡。目黒は物語の鍵を握る重要な役どころを担い、日曜劇場初出演となる。

原作は早見和真の同名小説。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた大人たちが家族や仲間との絆で奇跡を紡いでいく20年間を描く。主人公の税理士・栗須栄治を妻夫木が演じ、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。

目黒の役どころは放送まで明かされないが、公開されたビジュアルはこれまでのイメージを覆す姿で話題を呼んでいる。演出は『アンナチュラル』『MIU404』などを手がけた塚原あゆ子。人と競走馬が共に夢を追った20年間を描く情熱のドラマに期待が高まる。

目黒「脚本を通してすごく興味が湧いた」

●目黒蓮コメント

初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とても嬉しいです。そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。『ザ・ロイヤルファミリー』は人間と競走馬の２０年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの１週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。

●プロデュース・加藤章一 コメント

妻夫木聡さん、佐藤浩市さんと共に、この物語の大きな鍵を握る役どころを目黒蓮さんに演じて頂きます。目黒さんとは映画「わたしの幸せな結婚」、ＴＢＳ金曜ドラマ・劇場版「トリリオンゲーム」でご一緒し、とても難しいキャラクターを見事に演じて頂きました。今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください。