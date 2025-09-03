日テレ岩田絵里奈アナ「遅ればせながら…」共演するカズレーザーの結婚を祝福
日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、9月3日に自身のInstagramを更新。「カズレーザーと学ぶ。」で共演したメイプル超合金・カズレーザーの結婚を祝福した。
9月2日に「カズレーザーと学ぶ。」の最終回が放送され、レギュラー出演していた岩田絵里奈アナが「毎回、最先端の研究や治療を知ることで未来への怖さが少しなくなりました」と話し、日本テレビの先輩であり、現在闘病中である菅谷大介アナからも番組を見て励み・希望になっていると伝えられたとコメント。「やりがいと意義のある、学びのある番組でした」と語った。
また、岩田アナは自身のSNSでも「私はまずは理解するだけで精一杯だったのに、カズレーザーさんは、ご自身の知識や思考力を基に独自の視点で切り込むことで、この番組をさらに驚きに満ちた学びの時間に変えていく。次は何をおっしゃるんだろうといつもワクワクしていました」とカズレーザーを賞賛。
番組に携わった有識者や制作・技術スタッフ、視聴者に向けて感謝を伝えており、最後に「カズさんとはこれからも沸騰ワードでお世話になります。また、遅ればせながら、ご結婚おめでとうございます」と、「沸騰ワード」で引き続き共演するカズレーザーの結婚を祝福した。
