８月、ブラジルで開かれた新体操の世界選手権。団体総合で日本の金メダル獲得に貢献した花村夏実選手が３日、在学する松本市の高校で優勝を報告しました。



花村選手は3年後にアメリカ・ロサンゼルスで開かれるオリンピックに向けて、意欲を見せています。



松本市の松本国際高校2年の花村夏実選手・17歳。



地元の新体操クラブ「Wingまつもと R.G.」に所属していて、３日も日本の団体メンバーを決めるトライアウトの為トレーニングを行っています。





花村選手は８月、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた新体操の世界選手権に日本代表・フェアリージャパンとして出場。団体総合で日本初の金メダル獲得に貢献しました。日本代表の中では、チームで最も背が高い169センチで、長い手足を生かしたダイナミックな演技が持ち味です。そして３日午前、松本国際高校では報告会が開かれ、花村選手は全校生徒およそ600人を前に金メダル獲得を報告しました。花村夏実選手「今回はフープとボールを使ったミックスの演技に出場し、金メダルを獲得することができました。学校にいられる時間は少ないですが、この時間は私にとって励みになり力になります。今後も応援してくださるとうれしいです」3歳から新体操に打ち込んできた花村選手。目標については…。「3年後のロスオリンピックに向けて頑張ってるんですけど。来年のドイツで行われる世界選手権でオリンピックの枠取りがかかってくるのでそこにまずメンバーとして出場することと来年世界選手権で枠をとってこれるように頑張ってきます」