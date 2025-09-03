東北エリア住民が選ぶ「一番好きなラーメンチェーン店」ランキング！ 2位「くるまやラーメン」、1位は？
LINEリサーチは、2025年7月3〜5日に全国の15〜69歳の男女を対象に、「一番好きなラーメンのチェーン店」に関する調査を実施しました。
今回はその結果から、東北エリアに住む回答者（175人）が選んだ「一番好きなラーメンチェーン店」ランキングについて紹介します。
【5位までの全ランキング結果】
支持される理由としては、味のおいしさに加え、「値段が安い」「コストパフォーマンスがいい」「すぐに料理が出てくる」といった点が評価されているようです。
なお、今回の調査では、東北エリアの回答者のうち「この中にはない」と答えた人が16.9％、「ラーメンのチェーン店には行かない」と答えた人が17.8％という結果となりました。
＜調査概要＞
LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査
調査対象：日本全国の15〜69歳の男女
実施時期：2025年7月3〜5日
有効回収数：3152サンプル
※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック
※表、グラフ中の数字は小数第1位または第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
(文:All About 編集部)
2位：くるまやラーメン／得票率9.9％2位には「くるまやラーメン」がランクインしました。1970年頃、観光バスを改造してラーメン屋としてスタート。「くるまやラーメン」の名前の由来はここから来ています。米味噌を使用した味噌ラーメンが看板メニューで、多くのファンから支持を集めています。
1位：幸楽苑／得票率24.8％1位に輝いたのは「幸楽苑」でした。1954年、創業者が福島県会津若松市に開店した「味よし食堂」が幸楽苑の始まりです。その後、1967年に味よし食堂から幸楽苑に改称、1975年には会津若松市に工場を建設し、製麺と餃子製造・販売開始などを経て、全国に展開していきました。
