お値段から世の中の動きを読み解いていくコーナー「きょうのお値段」。9月3日は「グミの日」ということで、今回のお値段は、グミの年間消費金額「1176円（1人あたり）」です。こちらのお値段から最新のグミトレンド、そして、人間はなぜグミを噛むのかなどをみていきます。

【写真を見る】コンビニ各社が続々と販売しているグミの新商品

9月3日は「グミの日」 コンビニ各社も新商品を続々販売

出水麻衣キャスター：

「グミの日」に向けて、ファミリーマートが8月26日から販売したのはこちらの商品です。（※数量限定食品）（※一部地域・店舗では取り扱いのない商品あり）

▼マイナット

「もちゅグミ」198円

▼カンロ

「とろみ〜グミ」198円

▼不二家

「むちもっちバナナグミ」194円

▼UHA味覚糖

「ググッタ」214円

▼クリート

「しゃりぷにょ梅グミ」183円

そして、セブン−イレブンでも8月22日から7種類発売されていて、そのうちの2つが、“まるでスナック菓子”のような「カンロ ピックミー（216円）」や、ハードに噛み砕く「カンロ カンデミーナ ジャリシャリ（151円）」といったものが、「グミの日」に合わせてたくさん発売されています。

なぜ新商品が多く発売されているのか、ファミリーマートの担当者に聞いたところ、「形や食感を自由に変えられる。グミだからこそ、これまでにない多様な食感を追求した」ということでした。

グミの国内市場規模も上がっていて、2024年は過去最高の1138億円でしたが、2025年もかなり好調で、上半期だけで2024年の売上を超えているんです。

インテージの市場アナリスト・木地利光さんは、「下半期も含め、去年を上回る勢いで売上げが伸びている」と話しています。

年間約300種類の新作を販売 最近の人気は「ハード系」

出水キャスター：

日本グミ協会とグミを扱う製菓メーカー8社が集まった「GUMMIT」が8月に発表した最新のグミマップでは、新発見から王道までの商品をソフトタイプとハードタイプに分けてチャート化しました。ここ最近は、ハード系の商品が多く出ています。

日本グミ協会の名誉会長・武者慶佑さん曰く、グミは年間で約300種類の新作が出ているそうで、2013年と比べると種類は3倍になっているそうです。

また、日本のグミは味や弾力など、種類の多さが世界トップレベルで、武者さんは「今主流の『ハード系』の人気は落ち着き、来年は『ソフト系』の流れが強くなるのではないか」と話していました。

そもそも…「なぜ人はグミを噛むのか」

出水キャスター：

実は、日本グミ協会は「グミデイ」として“グミ”の「g」と「m」を文字って、アメリカでも9月3日を「グミの日」とする取り組みをしています。

そして、カンロは2025年の秋、アメリカに進出する予定になっています。なぜアメリカに進出するのか、担当者によると「『ハート型の形が珍しい』『味わいやパッケージが良い』などの声を受けて、大きな市場であるアメリカ参入を決めた」ということで、高価格帯で展開する予定だということです。

そして最後に、「なぜ人はグミを噛むのか」ということで、「噛み応えの違うグミが心理状況にどう影響するのか」明治が調査したところ…

▼ソフト系のグミ

「リラックス効果」



▼普通のグミ

「やる気がでる」



▼ハード系のグミ

「覚醒感（頭がさえる）」

もしかしたら、グミは深層心理の欲求を満たしているのかもしれません。