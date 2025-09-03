ファミリアが丸の内に新店舗OPEN♡限定雑貨＆コラボカステラも登場

1950年創業の老舗ブランド「ファミリア」が、東日本初となる大人向けライフスタイルショップを丸の内ビルディングにオープンします。雑貨やギフトを中心とした店内は、OPENとCLOSEで表情を変えるユニークなデザインやフォトスポットも楽しめる空間に。限定コラボカステラや東京モチーフ雑貨など、ここでしか出会えない特別なアイテムが揃います。

ファミリア丸の内限定アイテム

東京限定デザインの雑貨はギフトやお土産にも最適♡「TOKYO」ロゴをあしらったバッグ（9,350円）、ミニクリアファイル（440円）を展開。

さらに、カステラ専門店「DE CARNERO CASTE」とのコラボカステラ（1,080円）が登場。

クマちゃんが東京駅を訪れるアートを描いた限定柄で、プレーン味2個入り。お土産や差し入れにぴったりです。（※JR東日本商品化許諾済）

BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え

ライフスタイルショップ限定雑貨

丸の内ビル店では、オープンを記念した限定雑貨も販売。バッグ（9,350円）、ミニクリアファイル（440円）など、ショップデザインとリンクした遊び心あふれるカラーリングが特徴です。

さらに、折りたたみバッグ（8,250円）、フラグメントケース（19,800円）、ネームホルダー（22,000円）、タオルハンカチ（1,320円）、マスコット付きボールペン（1,320円）、巾着（6,600円）、マルチスタンドシート（2,530円）、付箋（935円）と、大人かわいい雑貨が先行販売されます♪

ギフトラッピングもチェック

丸の内ビル店限定のギフトラッピングやショッピングバッグは、大切な人への贈り物にぴったり。

さらに東京限定デザインのバッグも登場し、お土産にも最適です。販売開始は2025年9月26日（金）から。数量制限が設けられているため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

丸の内で出会える特別なファミリア体験

大人向けギフト雑貨に特化した「ファミリア 丸の内ビル店」は、東京でしか出会えない限定アイテムや、遊び心あるデザインの雑貨が揃う注目のショップです。

コラボカステラや限定ラッピングなど、ギフト需要にもぴったり。丸の内でのお買い物やオフィス帰りに立ち寄れば、日常にちょっとした彩りと楽しさをプラスしてくれます。

オープン初日からぜひチェックしてみてください♡