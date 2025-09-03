サンリオを実写化したら「ハローキティ」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「今田美桜」、では1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回は、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ハローキティ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位に輝いたのは今田美桜さんでした。今田さんは、地元でモデルデビューすると「福岡で一番かわいい女の子」として話題を獲得。その後、俳優業をスタートさせて2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で注目されます。
演技力の高さが評価され、映画『東京リベンジャーズ』シリーズのヒロインや、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主演などを担当してきました。目がクリッとしかわいらしい今田さんは、ハローキティにピッタリ。キュートに演じてくれそうです。
回答者からは、「目が大きくて、猫顔がそっくり」（50代女性／北海道）、「ドラマ『花晴れ』でリボンのイメージが強いから」（20代女性／東京都）、「かわいらしく誰からも愛されるところが似ている」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位には橋本環奈さんが輝きました。橋本さんは福岡でアイドル活動を行い、その後は2016年に公開された映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を担当。すぐに俳優として頭角を現し、映画『銀魂』『キングダム』シリーズ、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）など、人気作に次々と出演します。
これまで、NHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、多くの作品で主演を担当。実写化を得意とする俳優で、数多くの人気キャラクターを演じてきました。そんな橋本さんは、『セーラー服と機関銃 −卒業−』に参加した際、ハローキティとコラボをしたことも。実写化にもっとも適している俳優だといえます。
回答者からは、「圧倒的なかわいさとポップさ。明るい笑顔がキティの世界観と合う」（40代女性／東京都）、「キティちゃんのような愛くるしい愛嬌がある」（30代女性／兵庫県）、「かわいいしアニメの実写化経験があるから」（30代男性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回は、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ハローキティ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：今田美桜／24票
2位に輝いたのは今田美桜さんでした。今田さんは、地元でモデルデビューすると「福岡で一番かわいい女の子」として話題を獲得。その後、俳優業をスタートさせて2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で注目されます。
演技力の高さが評価され、映画『東京リベンジャーズ』シリーズのヒロインや、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主演などを担当してきました。目がクリッとしかわいらしい今田さんは、ハローキティにピッタリ。キュートに演じてくれそうです。
回答者からは、「目が大きくて、猫顔がそっくり」（50代女性／北海道）、「ドラマ『花晴れ』でリボンのイメージが強いから」（20代女性／東京都）、「かわいらしく誰からも愛されるところが似ている」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：橋本環奈／91票
1位には橋本環奈さんが輝きました。橋本さんは福岡でアイドル活動を行い、その後は2016年に公開された映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を担当。すぐに俳優として頭角を現し、映画『銀魂』『キングダム』シリーズ、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）など、人気作に次々と出演します。
これまで、NHK連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、多くの作品で主演を担当。実写化を得意とする俳優で、数多くの人気キャラクターを演じてきました。そんな橋本さんは、『セーラー服と機関銃 −卒業−』に参加した際、ハローキティとコラボをしたことも。実写化にもっとも適している俳優だといえます。
回答者からは、「圧倒的なかわいさとポップさ。明るい笑顔がキティの世界観と合う」（40代女性／東京都）、「キティちゃんのような愛くるしい愛嬌がある」（30代女性／兵庫県）、「かわいいしアニメの実写化経験があるから」（30代男性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)