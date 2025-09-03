「使いやすいと思う銀行」ランキング！3位「住信SBIネット銀行」2位「楽天銀行」1位は？
みなさんは、普段どこの銀行を利用していますか？近年は、銀行とコンビニATMの連携や、ネットバンキングのサービスも充実しており、どこの銀行が利用しやすいか気になる方も多いかもしれません。
そこで今回は、All Aboutの読者を対象に実施した「利用している銀行やお金の管理について」に関するアンケート調査（※）をもとに、「使いやすいと思う銀行」の上位をまとめてみました！
※調査概要
対象：All About読者
期間：2024年5月27日〜6月19日
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：609人（複数回答可）
◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？
アンケート回答者からは「ネットバンキングが使いやすい」（38歳女性・沖縄県・会社経営者）、「引き落としでの支払い、証券口座へ入れる際の口座として便利」（40歳男性・神奈川県・公務員）、「店舗が近いのと、オンラインで相談できて時間がなくても利用しやすい」（48歳女性・大阪府・専業主婦）、「どの駅にもある、最近はポイ活なども充実している」（51歳女性・東京都・無職）などの理由が挙げられました。
アンケート回答者からは「アプリやインターネットバンキングが便利、ネットから振り込むと手数料が月に3回無料になる、ATMの手数料無料の時間帯が長い」（43歳女性・千葉県・専業主婦）、「首都圏で店舗数・ATM数が多いから」（59歳男性・東京都・正社員）、「クレカの引落としに便利だから」（52歳女性・東京都・パート）などの理由が挙げられました。
アンケート回答者からは「条件を満たすとATMの引き出しや他行への入金が無料になるため。目的に合わせた複数の口座を作成できるため」（27歳男性・兵庫県・正社員）、「アプリが使いやすい、SBI証券との資金移動がスムーズ、無料の他行宛て振込回数が多い」（30歳男性・愛知都・正社員）、「カード不要でコンビニでの入金などがスマホ操作でできること。SBI証券とも連携していて、ハイブリッド預金を使いたくて開設しましたが、とても便利です」（50歳女性・長野県・正社員）などの理由が挙げられました。
アンケート回答者からは「楽天証券とマネーブリッジで資金移動しやすい」（30歳女性・茨城県・公務員）、「アプリがみやすい、手数料の無料枠や金利も納得できる内容でバランスがいい」（34歳男性・東京都・正社員）、「他行への振り込みが無料となる回数が多く、ネットで手続きが完結し、キャンペーンも多いので使いやすいと思う」（55歳女性・茨城県・公務員）などの理由が挙げられました。
アンケートの回答者からは「全国どこにでもあって、車で行ったとしても大体駐車場があるから」（27歳女性・埼玉県・正社員）、「親戚間での受け渡しなどで使いやすい」（36歳男性・神奈川県・正社員）、「アプリがわかりやすい。振込は別のアプリが必要なので初回設定等、多少面倒ではありますが、使いやすいユーザーインターフェースなので気に入っています」（38歳女性・東京都・パート）、「全国におけるATMなどの利用可能場所が多く、また、土日祝日での利用も手数料がかからないため」（53歳男性・鳥取県・公務員）などの理由が挙げられました。
ランキングTOP10は、画像の通りです！
※支店数などはすべて公式情報より、2024年7月調べ
(文:All About 編集部)
