女子高校生が「将来なりたい職業」ランキング！ 2位「教師・教員」、1位は？【2025年最新】
ソニー生命保険は2025年6月6〜16日、全国の中高校生を対象に「中高生が思い描く将来についての意識調査」をインターネットで実施。今回はその結果の中から、女子高校生の将来の夢やなりたい職業、そして調査開始年の2017年データとの比較結果などを紹介する。
2024年の同調査で1位であった「保育士・幼稚園教諭」が6位に後退。またTOP10圏外であった「YouTuberなどの動画投稿者」「カウンセラーや臨床心理士」は9位（同率）に。8位だった「絵を描く職業（漫画家・イラストレーター・アニメーター）」がTOP10圏外となった。
また将来の夢についても聞いたところ「安定した毎日を送る」（54.5％）が最も高くなり、次いで、「好きなことを仕事にする」（49.3％）「趣味を充実させて生きる」（47.5％）、「素敵な相手と恋愛・結婚する」（41％）、「あたたかい家庭を築く」（36.3％）という結果になった。
女子中学生で1位の「趣味を充実させて生きる」（60％）は、高校生になると3位となり、約12％減少している。
さらに、公務員・教師・看護師といった職業がランキング上位を占めていることからも、年齢を重ねるとともに「やりがい」だけでなく「安定」も重視する傾向が強まっているのかもしれない。
2017年の女子高校生が将来なりたい職業ランキングの1位は「公務員」（18.8％）、2位「看護師」（12.8％）、3位「歌手・俳優・声優などの芸能人」（12.5％）、4位「教師・教員」（10.8％）、5位「絵を描く職業（漫画家・イラストレーター・アニメーター）」（9.8％）となっている。
9位の「学者・研究者」（5.8％）は2025年ではTOP10圏外。またランキング外だった「YouTuberなどの動画投稿者」は2025年だと9位に入っており、時代の移り変わりを感じさせる。
また将来の夢に関しては「安定した毎日を送る」（54.3％）が最も高く、次いで「好きなことを仕事にする」（52％）「あたたかい家庭を築く」（51.3％）「素敵な相手と恋愛・結婚する」（47.3％）「趣味を充実させて生きる」（45.3％）という結果となった。
2025年度の結果と比較すると、大きく順位や割合が変化した項目はなく、この8年間で女子高校生の将来の夢に関する意識は大きく変わっていないことがうかがえる。
＜参考＞
ソニー生命「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」
ソニー生命「中高生が思い描く将来についての意識調査2017」
※選択肢の表記は原文のまま記載しています
(文:All About 編集部)
