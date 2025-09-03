【ユニクロ秋の新作】大人の「レイヤードスタイル」に最適！ 長く着られる「高コスパトップス」3選
【ユニクロ秋の新作】大人におすすめの「トップス」はこの3つ！ユニクロ秋の新作の中から、レイヤード次第で長く着られるニットベスト、襟つきシャツ、長袖のTシャツなど、トップス3点をピックアップしました。いちおしのコーディネートと合わせてご紹介します。
1. ゆるっと着られる「メンズのニットVネックベスト」
メンズの「ニットVネックベスト」（税込2990円）は、ゆったりとしたサイズ感で、大人の女性が着てもおしゃれに決まる狙い目のアイテムです。
シンプルなデザインなので、Tシャツや襟つきシャツに重ねるのはもちろん、写真のようにノースリーブトップス風に一枚で着るのも◎。
ボトムスには、サテン素材のイージーパンツをチョイス。このように、マットとツヤなど質感の異なる素材を組み合わせると、ワントーンでもメリハリのある着こなしになります。さらに、シューズにレオパード柄を選ぶことで、秋らしさもプラスされています。
2. 淡い色味でフェミニンにも着られる「ストライプシャツ」
「コットンシャツ/ストライプ」（税込2990円）は、肩幅や身幅、ヒップ丈にゆとりのあるリラックスシルエットで、大人の女性にも着やすい一枚です。
裾を出してもインしても合わせやすい着丈なので、どんなボトムスを選んでもOK。コットン100％素材で、素肌に触れても気持ちよくさらっと着られるのも高ポイントです。
カラバリはピンクとブルーの2色。どちらも淡い色合いなので、ストライプ柄でもメンズライクになり過ぎず、フェミニンな雰囲気で着られます。一枚で着るのはもちろん、ニットなどの下に重ねても合わせやすいカラーです。
写真の着こなしでは、白のタンクトップの上にピンクのシャツを羽織り、オフホワイトの「スウェットワイドパンツ」にベージュのキャップを合わせています。
アイテム自体はスポーティーですが、このようにやわらかいトーンでまとめると、女性らしい雰囲気になります。
3. ストレッチがきいて着心地抜群！「リブヘンリーネックT」
「リブヘンリーネックT/長袖」（税込1990円）は、コットン96％、ポリウレタン4％でストレッチ性があり、程よいフィット感のある長袖Tシャツです。
フロントに並んだ小さくきゃしゃな5つのボタンが、デザインのアクセントになっています。ボタンをいくつか外すと、細めのVネックのような開き具合になり、顔まわりに抜け感が生まれます。
オフホワイト、ライトグレー、ブラック、レッド、写真のオリーブの計5色と、カラバリも豊富です。
写真のコーデでは、ライトグレーの「リブヘンリーネックT」の下に、細ボーダー柄の「ソフトリブT」を重ねています。涼しくなったら、こうしたレイヤードスタイルも新鮮でおすすめです。
ぜひ参考にしてみてください。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)