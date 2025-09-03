北海道在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位は「味の時計台」、1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、北海道在住者118人による調査結果から、北海道在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
青森県の自社製麺工場で作られる、つるつるとしたのどごしの良いちぢれ麺に、豚骨や野菜をじっくり煮込んで旨味を引き出したスープがよく絡む、濃厚な味噌ラーメンが一番人気。さらに、コーンやバター、ホタテといった北海道らしいトッピングを組み合わせた多彩なメニューもそろっています。
全てのラーメンのベースとなる、“ガツンと来て、くせになる”濃厚豚骨スープは、各店舗で素材から炊き上げます。醤油、味噌、塩ラーメンなど全29種類のレギュラーメニューと、サイドメニューの特製ギョーザやチャーシュー丼など、バリエーション豊かなメニューが幅広い世代からの人気を集めています。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：味の時計台／8.4％「味の時計台」は、日本屈指のラーメン激戦区・北海道札幌市で1974年に創業し、国内外に店舗を展開する札幌ラーメンのチェーン店です。
1位：ラーメン山岡家／17.1％茨城県牛久市に1号店がオープンし、全国直営、年中無休・24時間営業を基本に営業する「ラーメン山岡屋」。
