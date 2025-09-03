極楽湯×『デジモンアドベンチャー』がコラボへ！ 描き下ろしイラスト使用のグッズ＆メニュー登場
テレビアニメ『デジモンアドベンチャー』とのコラボキャンペーン「『デジモンアドベンチャー』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“〜ごくらくアドベンチャー〜”」が、9月11日（木）〜10月7日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ10店舗やパートナー1店舗で開催される。
【写真】キーホルダーやスパバッグも！ オリジナルデザインのコラボグッズ一覧
■コラボ風呂やコラボ装飾も
今回開催される「『デジモンアドベンチャー』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“〜ごくらくアドベンチャー〜”」は、選ばれし子どもたちとパートナーデジモンの限定描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボイベント。
期間中は、入館料金にプラス料金で限定のマフラータオルがゲットできる「デジモンプラスセット」の販売をはじめ、キャラクターをイメージした8種類のコラボ風呂や、限定イラストを使用したコラボ装飾などが楽しめる。
また、「アグモンの『骨付きチキン満腹カレープレート』」といったコラボメニューが提供されるほか、「RAKU CAFE 心斎橋」限定の「温泉まんじゅう」も販売。加えて、各メニューを注文ごとに「オリジナルコースター」がランダムでもらえる特典も用意される。
さらに、オリジナルデザインのコラボグッズが登場。描き下ろしイラストをあしらった「アクリルキャラスタンド」や「トレーディング ロッカーキー風キーホルダー」、「スパバッグ」などがそろい、2000円（税込）購入ごとに「和紙風ステッカー」がランダムでプレゼントされる。
