「テセウスの船」名演から5年…15歳になった人気女優の狎長ぶり瓩望弖癲屬!?いつの間に」「大人っぽすぎて一瞬誰か…」新ドラマ出演も話題
ラフな格好で柔らかな笑顔を向ける姿
日曜劇場「テセウスの船」(TBS)の名演から5年…。15歳に成長した人気女優の姿が話題となっている。
インスタグラムで「楠ほたる役で、出演が決まりました！！」と綴って10月から始まる新日曜ドラマ「ぼくたちん家」(日本テレビ)への出演を報告したのは白鳥玉季。訳あって大金を抱えた中学3年生狷錣曚燭覘瓩魃蕕犬襪海箸鯏舛─共演者で心優しく不器用なゲイ倏搬震邯式讚瓩魃蕕犬詛侏イ竜收邯博(55)と、クールに見えて根は情熱的なゲイの中学教師犧酖頂瓩魃蕕犬覯亮蠅妊織譽鵐箸亮蟇柩缶(37)との3ショットを公開した。
SNS上では「美人に成長しててビビる」「大人っぽすぎて誰か分からなかった。子供の成長は本当にはやいね…」「綺麗なお姉さんなってる」「え！？白鳥玉季ちゃん！！いつの間にこんな色っぽいお姉さんになったの！！」などのコメントが寄せられた。
白鳥はドラマ「凪のお暇」(TBS、2019年)や「テセウスの船」(TBS、20年)などに出演。「凪のお暇」では大島凪(黒木華)の隣の部屋に住む小学5年生の白石うららを演じ、「テセウスの船」では主人公・田村心(竹内涼真)の姉・佐野鈴の少女時代の好演で人気を博した。