「戦術よりも大事」W杯開催国との２連戦に挑む日本代表、主将が重視したのは？「話にならない」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は、現地６日にオークランドでFIFAランキング13位のメキシコ、９日にコロンバスで15位のアメリカと親善試合を戦う。どちらも来年のワールドカップ開催国で、17位の森保ジャパンよりもFIFAランクが高い。恰好の腕試しができる相手だ。
その重要な２連戦を前に、取材に応じたキャプテンの遠藤航は、「怪我人が多いのはちょっと残念ですけど、いるメンバーでやるしかない。それでもしっかりクオリティを出せるだけのメンバーが揃っているので、チームとしてとにかく良い準備をしていかないといけない」と意気込みを語った。
「対戦相手は間違いなく良いチームで、開催国ということもあって、すごく力を入れてきていると思う。戦うところの準備と、自分たちもしっかりアクションを起こして、そういったチームにしっかり勝つ姿勢をしっかり見せるのがいいかなと思います」
戦術的な部分については、「（相手が）いろいろ変えてきても、自分たちはどうするかという臨機応変さは、最終予選も含めて（カタール・）ワールドカップ後から準備してるし、継続して自分たちもいろいろなことを試せていると思う。自分たちの戦術的なところで上回れるようにすればいいと思う」と話しつつ、「戦術プラス、球際の部分でしっかり上回っていかないといけない」と強調した。
「戦術も大事だけど、球際とかで行けていなかったら、話にならないところもあるので。メキシコとかアメリカは自分たちのホームでやるわけなので、最初の10分、15分とかは特にそこの戦いというか、戦術よりも大事な部分があるかなという感じですね」
アメリカ戦はもちろん、オークランドはメキシコ系の移民も多いため、メキシコ戦もアウェーの雰囲気になることが予想される。
その中で、どう主導権を握っていくか。主将は、とくに最初の時間帯で相手にデュエルで負けない点を重視した。いかに相手の勢いを出させないか。試合の入り方に注目したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
その重要な２連戦を前に、取材に応じたキャプテンの遠藤航は、「怪我人が多いのはちょっと残念ですけど、いるメンバーでやるしかない。それでもしっかりクオリティを出せるだけのメンバーが揃っているので、チームとしてとにかく良い準備をしていかないといけない」と意気込みを語った。
戦術的な部分については、「（相手が）いろいろ変えてきても、自分たちはどうするかという臨機応変さは、最終予選も含めて（カタール・）ワールドカップ後から準備してるし、継続して自分たちもいろいろなことを試せていると思う。自分たちの戦術的なところで上回れるようにすればいいと思う」と話しつつ、「戦術プラス、球際の部分でしっかり上回っていかないといけない」と強調した。
「戦術も大事だけど、球際とかで行けていなかったら、話にならないところもあるので。メキシコとかアメリカは自分たちのホームでやるわけなので、最初の10分、15分とかは特にそこの戦いというか、戦術よりも大事な部分があるかなという感じですね」
アメリカ戦はもちろん、オークランドはメキシコ系の移民も多いため、メキシコ戦もアウェーの雰囲気になることが予想される。
その中で、どう主導権を握っていくか。主将は、とくに最初の時間帯で相手にデュエルで負けない点を重視した。いかに相手の勢いを出させないか。試合の入り方に注目したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！