“10番”中島翔哉の超絶トラップ！ 完璧なコントロールから先制弾、浦和OBも絶賛「ファーストタッチで決まりましたね。素晴らしい」
元日本代表の10番が、魅せた。
浦和レッズは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で川崎フロンターレと埼玉スタジアム2002で対戦している。
ホームチームは22分に先制点を挙げる。スコアラーはレッズの10番を背負う中島翔哉だ。自陣からのロングボールに前線で反応。走りながら後ろから来るボールを完璧にコントロールした右足で、そのまま押し込んだ。
試合を中継するスカパーで解説を務める浦和OBの永井雄一郎氏は「少しボールが長いかなと思いましたけど、よくファーストタッチで収めましたよね」とコメント。「ファーストタッチで決まったので、キーパーの動きもよく見えましたし、あとは（GKが）倒れてチャレンジしてくるところを浮かすだけ。ファーストタッチで決まりましたね。素晴らしい」と賛辞を続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 中島翔哉が超絶トラップ→ふわっと浮かしてネットを揺らす
浦和レッズは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で川崎フロンターレと埼玉スタジアム2002で対戦している。
ホームチームは22分に先制点を挙げる。スコアラーはレッズの10番を背負う中島翔哉だ。自陣からのロングボールに前線で反応。走りながら後ろから来るボールを完璧にコントロールした右足で、そのまま押し込んだ。
試合を中継するスカパーで解説を務める浦和OBの永井雄一郎氏は「少しボールが長いかなと思いましたけど、よくファーストタッチで収めましたよね」とコメント。「ファーストタッチで決まったので、キーパーの動きもよく見えましたし、あとは（GKが）倒れてチャレンジしてくるところを浮かすだけ。ファーストタッチで決まりましたね。素晴らしい」と賛辞を続けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎる！ 中島翔哉が超絶トラップ→ふわっと浮かしてネットを揺らす