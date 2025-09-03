◆イースタン・リーグ 巨人―ヤクルト（３日・Ｇタウン）

巨人・田中将大投手が２軍・ヤクルト戦で先発。８月２９日の登録抹消後、初登板で５回２安打０封、無四球の内容でアピールした。最速１４６キロで４奪三振。テンポよく６５球で役目を終え「良かったんじゃないですかね。テーマを持ってやったことを、マウンドの上でしっかりとできたかなと思います」と振り返った。 初回先頭で二塁打を許して以降、２〜４回は無安打投球。スライダー、スプリット、カーブ、チェンジアップ、カットボールなどをキレよく投げ分けた。「両サイドのストレートの投げ分け、変化球も意図を持って投げ分けできていたかなと思う。そういうところもあって打者のバランスは崩せていたかなというふうに思います」とうなずいた。

「バットに当てられてのポテンヒットとか、春先から夏場、しばらくの間そういうのが多かったですけど、しっかりと凡打になっていた。直球が効かせられているのかなというのはあります。直球を意識させることで変化球の効果は上がると思う」と汗をぬぐった。

史上４人目の日米通算２００勝をかけて先発した２８日の広島戦（マツダ）で２回５失点。２敗目を喫した翌日に出場登録を外れた。中６日にあたる４日は２軍戦がないため、中５日でのマウンドとなったが、前回は２回５０球で降板。コンディション面で問題はなく、中６日程度のペースを保って調整を進めることを首脳陣と決めた。阿部監督はかねて「１回（登板を）飛ばして（今季）どこかでまたチャンスあるから、投げさせるから、と言って落とした」と説明。２軍合流後は投手コーチらと意見交換しながらフォームの修正などに取り組んでいる。