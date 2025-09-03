お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。婦人科系の悩みを抱え、卵子凍結に踏み切った経験を明かす一幕があった。

この日は「卵子凍結のリアル」。費用や体への負担など様々に話し合う中、ＭＣの上田晋也に「バービーは実際にやったの？」と聞かれたバービーは「私は３２歳くらいの時に婦人科系の疾患があって、通院してたりした時なんですけど、ＡＭＨ値という数値を測ると、なんとなく妊孕性（にんようせい＝妊娠するための力）が分かったりするかもって検査があるんですけど、それを３０代前半でやった時に数値があまり良くなかったんで、これはちょっとやっておこうかなって、いざ足を踏み入れたんですけど…」と卵子凍結に踏み切った経験を振り返った。

その上で「でも、当時、ゴリゴリのお下劣芸人をやっていて、普通に悩んで行ってるんだけど、先生が私の顔を見て『あなた、芸人さんらしいわね。冷やかさないでくれる？ ここはそういう所じゃないから』って言われちゃって」と続けると「すごく失礼だと思ったんですけど、それくらい偏見が強かった時代なのかなって、１０年前って。やる人が少なかったし…」とポツリ。

「でも、最後の方は（医師と）ケンカして、腕を組むくらいの仲良しになりました」と話すと、「私は卵子保存をした時、独身でパートナーもいなかったんですけど、卵子保存をしたことによって、妊娠とか結婚とかリミットとかいう言葉が全部、吹き飛ばせたんですよ。卵子保存をしたことによって、仕事に全振りできたんです。なんの迷いもなく、全力投球できたのが、私はめちゃめちゃメリットだった」と笑顔で明かしていた。