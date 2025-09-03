◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人の先発・森田駿哉投手が５点の援護をもらい、６回まで投げ４安打２失点（自責０）、自己最多の１０４球で３勝目の権利をもって６回で降板した。

森田は初回、先頭の浜田太貴外野手を右前打で出したが後続を打ち取り無失点。

森田が３回に失点。先頭の岩田幸宏外野手の一ゴロをリチャード内野手がはじき（失策）無死一塁。送りバントと浜田への四球で一、二塁となり、長岡秀樹内野手は見逃し三振に抑えたが、内山壮真捕手に右翼線二塁打を打たれ、２点を返された。なおも２死二塁で村上宗隆内野手には四球で一、二塁とされたが、オスナ内野手を空振り三振に打ち取り、３点目は許さなかった。

４回に巨人の連係プレーで森田を助けた。１死から古賀優大捕手の右中間への当たりを中堅・若林が捕ってからすばやく二塁・吉川に送球。吉川から遊撃・泉口に送られ、二塁タッチアウト。ヤクルトからのリクエストでリプレー検証となったが、判定は覆らず。連係プレーで二塁打を阻止した。森田は次の岩田を見逃し三振に抑え、３人で攻撃を終わらせた。

５回の森田は３者凡退に抑え、６回は２死から内野安打で走者を出したが、後続を打ち取り、２失点でこの回までで降板した。

打線は１回、首位打者を争う泉口友汰内野手の２点三塁打、４試合ぶりに４番に復帰した岡本和真内野手の適時二塁打などで４点、４回には岡本のタイムリーで５点目を挙げた。

森田は「序盤に大きな援護もあり、先発として試合は作れたので良かったです。もっとテンポよくバッターと勝負できたらよかったですが、ボール球が多く、球数が多くなったのが反省です」とコメントした。