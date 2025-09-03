「健康経営」とは、従業員らの健康管理を経営的な視点で考えることで、健康への投資で結果的に業績向上につながると期待されています。

県などは、従業員の健康づくりに積極的に取り組む企業や事業所を

「健康経営推進企業」「健康経営推進事業所」として認定しているのですが、認定を受けるには条件があります。

「特定健診の受診率80％以上」や「メンタルヘルス対策」など、5つの要件を満たすことが求められているということです。

認定を受けた企業が、実際にどのような取り組みをしているのか取材しました。

自動車のばねを製造している大村市の企業「長崎中発」。

7年前に「健康経営推進企業」に認定されました。

取り組みを始めたきっかけは…。

（長崎中発 管理課 護广迫 里絵 課長）

「(従業員に）40代後半から50代の人が増え、

健康診断の結果でコレステロール値や血圧が高い人が増えてきた」

ジムの利用料を会社が補助したり、県のアプリ「歩こーで！」を使ってウォーキングを推進するイベントを開催したりと、従業員の健康増進に取り組んでいます

おととしには、看護師が常駐する健康管理室を新たに設けました。

新卒採用を強化する中、若手が相談しやすい環境を作ろうと始めた取り組みです。

月曜日～木曜日まで看護師が常駐し、若手を中心に従業員が立ち寄り、休息をとったり悩みを相談したりしています。

（若手従業員）

「悩みなど打ち明けられるので、心が楽になって助かっている」

（長崎中発 管理課 護广迫 里絵 課長）

「ご飯を食べに来たり、若い人たちが何人も毎日来ている。さまざまな職場の人が交流を持てるようになっている」

また 3日からは、管理栄養士監修のおかずなどが100円で購入できる制度も始めました。

健康経営に取り組むことは、従業員だけでなく企業にとってもメリットがあるといいます。

（長崎中発 管理課 護广迫 里絵 課長）

「少子化もあり、若い人なかなか来てくれない現状がある。

病気による長期休暇の時など、採用難があるので、なかなかすぐに(採用が)間に合わない。今、働いている人たちが病気をせずに長く働いてもらうことが一番重要」