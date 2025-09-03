浜崎あゆみが9月2日、自身のInstagramを更新。8月31日に出演した『a-nation 2025』での本番終わりの集合写真やTRFのステージを見る様子など、オフショットを公開している。

『a-nation』史上最多となる20回目の出演を果たし、豪華絢爛な演出とダンサーたちとの熱いパフォーマンスを披露し、見事な大トリを飾った浜崎は、Instagramに「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真」とコメントし、ダンサーたちと笑顔でピースをする集合写真を投稿。

続けて、「そして！マサ @max_matsuura の隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り&歌いながら観たよ（わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた笑）」と綴り、avex代表取締役会長・松浦勝人氏とTRFのステージを関係者ブースから楽しんでいる姿を公開。一緒に踊ったり、拍手を送ったり、ステージに向かって手を振ったり、全身でTRFのパフォーマンスを楽しんだ様子の浜崎は、「avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」と思いを綴った。

また、ハッシュタグで「#夏の振り返り #実はここだけの話 #出番前にYUKI様から #ボイトレして頂いた #図々しく色々聞いた #全部教えて下さった #ちなみに私は昔から #Queenと呼んでいる」とTRFのボーカル・YU-KIとの裏話も披露している。

コメント欄には「あゆちゃんがTRFの一番のファン過ぎて」「後輩ayuかわいい」など、TRFを楽しむ浜崎の姿に多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手）