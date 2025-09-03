本日の【上場来高値更新】 アイシン、内田洋など51銘柄
本日の日経平均株価は、欧米株安や金利上昇で半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比371円安の4万1938円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は51社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を2500円→3000円に増額修正したアイシン <7259> [東証Ｐ]、今期は連続最高益更新を計画する内田洋行 <8057> [東証Ｐ]、8月既存店売上高が2ヵ月連続で前年を上回ったナルミヤ・インターナショナル <9275> [東証Ｓ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業
<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業
<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業
<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5262> 日ヒュム 東Ｐ ガラス土石製品
<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5706> 三井金 東Ｐ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8057> 内田洋 東Ｐ 卸売業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9101> 郵船 東Ｐ 海運業
<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業
<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業
<9381> エーアイテイ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
株探ニュース