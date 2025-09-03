　本日の日経平均株価は、欧米株安や金利上昇で半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比371円安の4万1938円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は51社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を2500円→3000円に増額修正したアイシン <7259> [東証Ｐ]、今期は連続最高益更新を計画する内田洋行 <8057> [東証Ｐ]、8月既存店売上高が2ヵ月連続で前年を上回ったナルミヤ・インターナショナル <9275> [東証Ｓ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1770> 藤田エンジ　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業

<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5262> 日ヒュム　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品

<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5706> 三井金　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器

<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業

<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業

<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業

株探ニュース