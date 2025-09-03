軽自動車が逆走＆信号無視で自転車歩行者専用道路に侵入…バイクは“しれっと”歩道走行や“堂々と”対向車線走行も
香川・高松市で信号待ちの最中、後ろから来た車が対向車線に入り逆走！
そのまま信号を無視して、右に曲がっていきました。
さらに、車が進んでいった道は、歩行者と自転車専用の道路。
車の走行はできません。
目撃者：
あの勢いで入っていくかと思ってびっくりした。逆走した時点で危ないと思う。
目撃者によりますと、通勤時間帯で急いでいたのか、ショートカットしたかったように見えたということです。
危険な運転は和歌山市でも。
信号待ちをしていたその時、歩道を駆け抜けていった1台のバイク。
バイクの運転手について、目撃者は「しれっとしていた。おそらく常習者かと」と話します。
運転していたのは70代くらいの男性に見えたといいます。
危険なバイクは、大阪・堺市でも目撃されました。
長い車列を横目に、対向車線を逆走するバイク。
次々と車を追い越して交差点へと向かっていきます。
目撃者：
早く交差点を抜けたかったのだと思う。またこんなバイク来たなと。ちゃんとしたライダーまで同じように見られるので、そこまで逆走する必要もないかなと…。