軽自動車が逆走＆信号無視で自転車歩行者専用道路に侵入…バイクは“しれっと”歩道走行や“堂々と”対向車線走行も

香川・高松市で信号待ちの最中、後ろから来た車が対向車線に入り逆走！

そのまま信号を無視して、右に曲がっていきました。

さらに、車が進んでいった道は、歩行者と自転車専用の道路。

車の走行はできません。

目撃者：

あの勢いで入っていくかと思ってびっくりした。逆走した時点で危ないと思う。

目撃者によりますと、通勤時間帯で急いでいたのか、ショートカットしたかったように見えたということです。

危険な運転は和歌山市でも。

信号待ちをしていたその時、歩道を駆け抜けていった1台のバイク。

バイクの運転手について、目撃者は「しれっとしていた。おそらく常習者かと」と話します。

運転していたのは70代くらいの男性に見えたといいます。

危険なバイクは、大阪・堺市でも目撃されました。

長い車列を横目に、対向車線を逆走するバイク。

次々と車を追い越して交差点へと向かっていきます。

目撃者：

早く交差点を抜けたかったのだと思う。またこんなバイク来たなと。ちゃんとしたライダーまで同じように見られるので、そこまで逆走する必要もないかなと…。