Awesome City Club、デビュー10周年記念10作連続リリース第6弾「journey」配信リリース
Awesome City Clubが展開する、10作連続リリース企画。その第6弾となる新曲「journey」が9月10日（水）に配信リリースされることが決定した。
本作は、作詞をPORIN、作曲をatagiが担当。バンドの真骨頂である多幸感あふれるサウンドに、男女ツインボーカルそれぞれの視点から「再会」を誓うリリックが重なり合う楽曲となっている。アレンジは久保田真吾（Jazzin’park）が手がけ、幸福感の中にほのかな切なさを感じさせるサウンドに仕上がった。なお、同日21:00には本作のリリックビデオも公開予定だ。
また、11月7日公開の映画『トリツカレ男』の主題歌に書き下ろし新曲「ファンファーレ」が起用されることが決定し、本日公開の本予告にて楽曲が解禁された。
「ファンファーレ」は、劇中にてジュゼッペとペチカが歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構築した楽曲。Awesome City Clubならではの洗練されたサウンドと豊かなハーモニーによって再解釈され、観客をエンドロールまで物語の余韻に浸らせる仕掛けとなっている。
10作連続リリースはいよいよ後半戦に突入。表情豊かな楽曲群を届けてきたAwesome City Clubは、秋より全国ツアーも開催する。
「journey」
配信リンク：https://acc.lnk.to/journey
ミュージックビデオ：https://youtu.be/oadIvnphnQA
＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞
日程：2025年9月12日（金）
場所：東京 Shibuya WWW
時間：開場18:00 / 開演19:00
日程：2025年9月27日（土）
場所：北海道 近松
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年10月5日（日）
場所：台湾 THE WALL
時間：※近日発表
日程：2025年10月13日（月・祝）
場所：福岡 BEAT STATION
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年11月23日（日）
場所：広島 SECOND CRUTCH
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年12月20日（土）
場所：石川 金沢AZ
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2026年1月9日（金）
場所：宮城 仙台MACANA
時間：開場18:30 / 開演19:00
日程：2026年1月11日（日）
場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
日程：2026年1月12日（月・祝）
場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
追加公演
日程：2026年1月29日（木）
場所：東京 EBISU LIQUID ROOM
時間：開場18:00 / 開演19:00
・チケット ※台湾公演を除く
一般チケット ￥6,600 (税込)
U-22チケット ￥4,400 (税込)
▼一般発売 ※台湾公演を除く
イープラス https://eplus.jp/acc/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
ローソンチケット https://l-tike.com/awesomecityclub/
▼追加公演
チケット一般発売
2025年8月2日(土)10:00〜
▼台湾公演
チケット VIP券 NT$2,100、一般前売り券 NT$1,600、当日券 NT$1,800
プレイガイド KKTIX、全家便利商店FamiPort
発売 https://gutspromotion.kktix.cc/events/3ea712a0
主催 Guts Promotion
問い合わせ gutspromotion@gmail.com
