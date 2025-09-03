キュウソネコカミが、結成15周年を記念した新曲「変な踊り」を本日9月3日（水）に配信リリース。さらに同曲のリリックビデオを公開した。

15周年一発目となる新曲「変な踊り」は“個人それぞれの自由な動き”をテーマにした楽曲となっており、決められた動きではなくて、みんな自由に踊って楽しんで欲しいという思いが込められている。現在開催中の結成15周年47都道府県ツアー＜感謝の鼠回り＞でもすでに披露されている楽曲だ。

リリックビデオのディレクターは、今年3月に開催されたキュウソ初の主催フェス＜極楽鼠浄土＞のオープニング映像を作成した“Kazz Fukuda”が担当。楽曲の世界観を視覚でも楽しんでほしい。

また、9月4日（木）に“なんばHatch”で開催される結成15周年記念ワンマンライブ＜- ALL TIME BEST 俺たちずっとイキがいいのだ-＞から数曲をInstagram＆TikTokで生配信することが決定した。こちらは4日19時30分頃から配信予定とのこと。

キュウソネコカミ Digital SG「変な踊り」

＜キュウソネコカミ 結成15周年記念 ONEMAN LIVE!! -ALL TIME BEST 俺たちずっとイキがいいのだ-＞

2025年9月4日（木）

＠大阪・なんばHatch

open 18:00 / start 19:00

1F スタンディング(整理番号付) ￥5,000 (税込/ドリンク別)

学割￥4,200 (税込/ドリンク別)

2F 指定席 ￥5,500 (税込/ドリンク別)

学割￥4,700 (税込/ドリンク別)

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyuso-alltimebest/

e+：https://eplus.jp/kyuso-alltimebest/

ローソン：https://l-tike.com/kyuso-alltimebest/

＜キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」＞

キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」（前半）

2025年9月18日（木） 札幌・PENNY LANE24 18:15/19:00 ※ワンマン

2025年9月20日（土） 帯広・MEGA STONE 17:30/18:00 w/フレデリック

2025年9月21日（日） 旭川・CASINO DRIVE 17:30/18:00 w/フレデリック キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」（後半）

2025年10月1日（水） 東京・渋谷Spotify O-EAST 18:00/19:00 ※ゲスト後日発表

2025年10月2日（木） 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3 18:30/19:00 w/the telephones

2025年10月9日（木） 宮崎・宮崎LAZARUS 18:30/19:00 ※ワンマン

2025年10月11日（土） 鹿児島・CAPARVO HALL 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表

2025年10月12日（日） 熊本・B.9 V1 17:30/18:00 ※ワンマン

2025年10月15日（水） 京都・KYOTO MUSE 18:15/19:00 w/10-FEET

2025年10月17日（金） 岡山・YEBISU YA PRO 18:30/19:00 w/BLUE ENCOUNT

2025年10月18日（土） 広島・CLUB QUATTRO 17:15/18:00 w/BLUE ENCOUNT

2025年10月22日（水） 秋田・Club SWINDLE 18:30/19:00 w/四星球

2025年10月23日（木） 盛岡・CLUB CHANGE WAVE 18:30/19:00 w/四星球

2025年10月29日（水） 愛知・池下CLUB UPSET 18:30/19:00 w/THE BAWDIES

2025年10月30日（木） 三重・松坂M’AXA 18:30/19:00 w/THE BAWDIES

2025年11月3日（月・祝） 大阪・GORILLA HALL OSAKA 17:00/18:00 ※ゲスト後日発表

2025年11月6日（木） 金沢・EIGHT HALL 18:00/19:00 ※ワンマン

2025年11月8日（土） 新潟・LOTS 16:30/17:30 w/Union Square Garden

2025年11月9日（日） 長野・CLUB JUNK BOX 17:30/18:00 w/夜の本気ダンス

2025年11月15日（土） 福岡・小倉FUSE 17:30/18:00 w/HERO COMPLEX

2025年11月16日（日） 山口・周南RISING HALL 17:15/18:00 w/HERO COMPLEX

2025年11月20日（木） 和歌山・CLUB GATE 18:30/19:00 w/HEY-SMITH

2025年11月22日（土） 徳島・club GRINDHOUSE 17:30/18:00 w/THE BACK HORN

2025年11月23日（日） 愛媛・松山WstudioRED 17:30/18:00 w/THE BACK HORN

2025年11月29日（土） 鳥取・米子laughs 17:30/18:00 w/忘れらんねえよ

2025年11月30日（日） 島根・松江canova 17:30/18:00 w/忘れらんねえよ

2025年12月6日（土） 佐賀・GEILS 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表

2025年12月7日（日） 大分・Drum Be-0 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表

2025年12月9日（火） 長崎・Drum Be-7 17:30/18:00 w/礼賛

2026年1月17日（土） 高知・X-pt. 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表

2026年1月18日（日） 香川・festhalle 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表

2026年1月25日（日） 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎 17:30/18:00 w/171

2026年1月31日（土） 沖縄・桜坂セントラル 17:30/18:00 ※ワンマン

2026年3月21日（土） 極楽鼠浄土2026＠インテックス大阪

http://kyusonekokami.com/

