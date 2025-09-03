東京江古田発のロックバンド・時速36kmが9月3日に、新曲「Happy」を配信リリース。ミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオは田辺秀伸が監督を務め、バンド初の試みとなるキャスト出演によるストーリー主体の革新的な作品となっている。

さらに、12月14日にワンマンライブ＜hyper (un)usual＞を渋谷CLUB QUATTROにて開催することを発表。チケットは現在、最速先行抽選がスタートしたところだ。

◆ ◆ ◆

■仲川慎之介（Vo, G）コメント

Happy BirthdayとかHappy Endとか、言葉の枕として当たり前に付いてくるHappyって言葉が呪いみたいに感じてしまった時に作った曲です。

幸せだけが意味だなんてことはない、という脆弱だし無茶苦茶な主張を、脆弱で無茶苦茶だからこそ曲にしました。

俺がただ言っただけじゃ到底届きそうにもないが、時速36kmが四人で出した音でならば誰かに届いてくれる気がしてます。

よろしく！

◆ ◆ ◆

＜時速36km one man live -hyper (un)usual＞

2025年12月14日（日) 渋谷CLUB QUATTRO

開場 : 16:30 開演 : 17:30

オフィシャル最速先行(抽選)

チケット受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-hyper-unusual/

受付期間：2025/9/3(水)20:00〜9/9(火)23:59