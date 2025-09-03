時速36km、新曲「Happy」配信リリース＆MV公開。ワンマンライブ開催も発表
東京江古田発のロックバンド・時速36kmが9月3日に、新曲「Happy」を配信リリース。ミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオは田辺秀伸が監督を務め、バンド初の試みとなるキャスト出演によるストーリー主体の革新的な作品となっている。
さらに、12月14日にワンマンライブ＜hyper (un)usual＞を渋谷CLUB QUATTROにて開催することを発表。チケットは現在、最速先行抽選がスタートしたところだ。
◆ ◆ ◆
■仲川慎之介（Vo, G）コメント
Happy BirthdayとかHappy Endとか、言葉の枕として当たり前に付いてくるHappyって言葉が呪いみたいに感じてしまった時に作った曲です。
幸せだけが意味だなんてことはない、という脆弱だし無茶苦茶な主張を、脆弱で無茶苦茶だからこそ曲にしました。
俺がただ言っただけじゃ到底届きそうにもないが、時速36kmが四人で出した音でならば誰かに届いてくれる気がしてます。
よろしく！
◆ ◆ ◆
「Happy」
2025年9月3日（水） 配信リリース
URL：https://36kmperhour.lnk.to/Happy
＜時速36km one man live -hyper (un)usual＞
2025年12月14日（日) 渋谷CLUB QUATTRO
開場 : 16:30 開演 : 17:30
オフィシャル最速先行(抽選)
チケット受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-hyper-unusual/
受付期間：2025/9/3(水)20:00〜9/9(火)23:59
