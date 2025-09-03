離想宮が本日9月3日に、新曲「空中戦のゆくえ」をリリースした。

本作は、古き良きロックンロールを離想宮が現代的な感性で再構築した一曲。

どこか一昔前の“やんちゃさ”をまといながら、映画の劇伴を思わせるようなハープや効果音を大胆に織り込んだ間奏が、離想宮ならではの世界観を鮮やかに際立たせている。離想宮自身が“関係性歌謡”と評するその作風は今作でも健在。

かつては分かり合えていた相手と、いつの間にか決定的な齟齬を抱えてしまう──そんな関係性の哀しさと怒りを、空中戦におけるドッグファイト（＝常に相手の背後を取り続ける攻防）になぞらえて描写。熱く鋭く感情を切り取る歌詞が胸を刺す作品となった。

クライマックスではホイッスルボイスに達する激しい歌声が、楽曲の熱量を極限まで引き上げる。また、これまで完全に打ち込み音源で制作してきた離想宮だが、本作はギターにゲスト奏者を招き、新しい試みで楽曲のアプローチを変えている。

離想宮本人は同曲について「これからライブをやる予定を立てている真っ最中ですが、その中でみんなと一緒に盛り上がれるような曲がほしいと思って書きました。最後のリフレイン部分はぜひ覚えて、一緒に歌ってくれたら嬉しいです」とコメントしている。

今作も離想宮自身がひとりで制作したアニメーションMVも公開。MVでは正に楽曲の世界観である空中戦の様子が描かれ、その疾走感や鮮烈な青空が印象的な内容となっている。