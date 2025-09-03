デビュー10周年イヤーを迎えたマカロニえんぴつが9月4日、自身初ワンマンの地である東京・下北沢 SHELTERにてワンマンライブを開催する。同ライブ後の熱気をそのまま楽屋から届ける“打ち上げ配信”の実施が決定した。

同公演は、チケット争奪戦となり、会場に来られない多くのファンに向けてYouTube生配信の実施が急遽決定。そして新たに発表された“打ち上げ配信”は、ファンサイトOKKAKEを対象行われるもの。当日の夜はバンドからの重大発表も予定されているとのことだ。

なお、令和8年2月20日に市制施行20周年を迎える山梨県中央市は、中央市出身でふるさと大使を務めるはっとりが作詞作曲したマカロニえんぴつの楽曲「青春と一瞬」を中央市市制施行20周年記念事業のテーマソングに選定した。

これにあわせて「青春と一瞬」をアレンジしたチャイム音源を作成し、9月3日に執り行われた20周年を周知する懸垂幕の掲揚式にて発表。また、同日より市内全域に流れる防災行政無線及び市役所の庁舎において、時刻をお知らせするチャイムとして放送を開始している。チャイム音源は今後、市内小中学校の校内放送でも活用予定とのことだ。以下に、はっとりのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「故郷の5時のチャイムに自分の歌が使われる日が来るなんて、思ってもみませんでした！

ここ中央市で感じた “青春”も詰まった歌です。大好きな地元の夕焼けと溶け合ってくれたら嬉しいです」

──はっとり

◆ ◆ ◆

■＜マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」＞

9月4日(木) 東京・下北沢SHELTER

open19:30 / start20:00

▼チケット

1,000円(税込) ※ドリンク代別途必要

※オールスタンディング

※整理番号付 ■生配信：9/4(木)20:00より開始

■OKKAKE(下北沢 SHELTER打ち上げ配信)

https://fc.macaroniempitsu.com/feature/stream

※21:00頃終演予定、21:10頃からを予定

※ライブの状況により時間が変更になる可能性もあります

■山梨県中央市 チャイム放送概要

※マカロニえんぴつ「青春と一瞬」を市制施行20周年記念事業テーマソングに選定

令和7年9月3日水曜日から放送開始

▼放送時間

1 防災行政無線 午後5時00分

2 市役所庁舎 午後5時15分

■FCツアー＜マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける！愛を掴んでホールドオン篇〜＞

8月31日(日) 北海道・Zepp Sapporo

9月08日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月09日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside

9月11日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

9月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya

9月17日(水) 愛知・Zepp Nagoya

9月24日(水) 東京・Zepp DiverCity

9月25日(木) 東京・Zepp DiverCity

■＜マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜＞

▼2026年

1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール

1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール

1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール

1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座

2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール

2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール

2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール

2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP

2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール

2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール

2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森

2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール

3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール

3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター

3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター

3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru

3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス

3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス

3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール

3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール

4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場

関連リンク

◆マカロニえんぴつ オフィシャルサイト

◆マカロニえんぴつ オフィシャルX

◆マカロニえんぴつ オフィシャルInstagram

◆マカロニえんぴつ オフィシャルLINE