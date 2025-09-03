友希、クラファンでファンと制作した1stアルバムより2曲先行配信＋リード曲「THIS IS ME」MV公開
i☆Risのメンバーにしてシンガーソングライターとしても活躍する“友希”が、1stアルバム『Main Dish』を10月29日（水）にリリースする。これに先駆け、収録曲「コイウタ」 「WA！」の先行配信がスタートし、アルバムリード曲「THIS IS ME」のMVも公開された。
アルバム『Main Dish』は、友希が今年30歳を迎える人生の節目にクラウドファンディングを通して“ファンの皆さんと一緒”に制作したアルバム。過去に音源化されていなかった楽曲4曲＋新曲8曲の全12曲を収録する。
新曲では友希らしさ全開のPOPなナンバーに加え、多彩なシンガーソングライターとのコライトによって生まれた新たな魅力あふれる楽曲が並んだ。先行配信される「WA！」は、クラウドファンディングで集まったファンの想いと共に誕生した、作詞・作曲の段階から共に創り上げた特別な一曲となっている。
さらに、アルバムリード曲「THIS IS ME」のMVも本日公開。こちらは友希の新たな世界観を映像で表現した渾身の一本に仕上がった。情報発信の拠点として“友希 Official YouTubeチャンネル”も開設され、今後はMVやライブ映像などが随時公開されていく予定だ。
一連の発表にあわせ、1stアルバムを彩るジャケット・アーティスト写真も初公開となった。アルバムのテーマを詰め込んだビジュアルもあわせて楽しんでほしい。
楽曲先行配信
2025年9月3日（水）より配信スタート
「コイウタ」 https://avex.lnk.to/yuki_koiuta
「WA！」 https://avex.lnk.to/yuki_WA
1st ALBUM『Main Dish』
2025年10月29日発売
EYCA-14775 \3,300（税込）
［収録内容］
2. 遺言
3. THIS IS ME
4. Cut the rope
5. カフェラテ
6. カプチーノ
7. ママになったら
8. ビタミン
9. HEARTFULL
10. アカリ
11. Dear.30s→
12. WA！
＜友希 LIVE TOUR 2025 “Main Dish”＞
【東京】
2025年９月６日(土)
[昼の部]開場14:30/開演15:00 [夜の部] 開場18:00/開演18:30
会場：代官山SPACE ODD
【愛知】
2025年９月13日(土)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部] 開場17:30/開演18:00
会場：SPADE BOX
【北海道】
2025年９月21日(日)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部] 開場17:30/開演18:00
会場：札幌KLUB COUNTER ACTION
【埼玉】
2025年10月5日(日)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部] 開場17:30/開演18:00
会場：西川口Hearts
【宮城】
2025年10月13日(月祝)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部] 開場17:30/開演18:00
会場：仙台enn 3rd
【大阪】
2025年10月19日(日)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部] 開場17:30/開演18:00
会場：Live House ANIMA
【福岡】
2025年10月25日(土)
[昼の部]開場14:00/開演14:30 [夜の部]開場17:30/開演18:00
会場：DRUM SON
【神奈川】
2025年11月1日(土)
開場17:15/開演18:00
会場：KT Zepp Yokohama
関連リンク
◆友希 公式HP
◆友希 公式X（旧：Twitter）
◆友希 公式TikTok
◆友希 公式Instagram
◆友希 公式YouTube