水瀬いのりがアーティストデビュー10周年を記念して、本日9月3日にベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』を同時リリース。各音楽サイトにて全楽曲、配信もスタートした。

10年の音楽キャリアの中で初のベストアルバムとなる『Travel Record』は、これまで歩んできた「旅の記録」を意味し、10年の旅（=Travel）で出会ってきた音楽（＝Record）と、ファンやスタッフと一緒に作ってきた沢山の思い出をあわせて記録（＝Record）するという想いを込めて命名。

収録曲には、デビューシングル「夢のつぼみ」から最新シングル・アルバムまで全タイトルのリード曲を中心に全23曲が収録されている。全２形態のうち初回限定盤は、オリジナル写真集に加え、特製トレカ・ポストカード・ステッカー各３枚ずつセットなど、「旅の記録」が詰め込まれた特製BOX仕様で、写真集は今作のために南フランスで撮り下ろされた全64ページに渡る豪華内容となっている。

そして、ベストアルバムと同時発売される2ndハーフアルバム『Turquoise』は、アーティストデビュー日で水瀬自身の誕生日でもある12月の誕生石ターコイズをテーマに、旅の安全を守る石（＝ターコイズ）を携え未来に向けて歩き出すという想いが込められている。

本作には、10年の音楽活動で特に関わりの深いクリエイター7名が10周年を祝して書き下した新録全7曲を収録。これまでの楽曲を彷彿とさせるようなギミックを詰め込んだ楽曲や、アーティスト・水瀬いのりの“これから”を感じさせる楽曲など、10周年だからこそ実現できるメモリアルな内容となっている。

ハーフアルバムの初回限定盤には、ベストアルバムと合わせて南フランスで撮り下ろされた40ページのフォトブックに加え、リード曲「夢のつづき」のミュージックビデオとその撮影模様をふんだんに詰め込んだメイキング映像を収録したBlu-ray Discが特製BOXにパッケージされている。

また水瀬のXでは、アルバムタイトルにちなみ“水瀬いのりを応援してきた記録となる写真”を募集するキャンペーンも開催。こちらの企画は、抽選で3名様に南フランスで水瀬が選んだ直筆サイン入りお土産がプレゼントされるとのことだ。

◆ ◆ ◆

◼︎水瀬いのり コメント

自分のベストアルバムが出せるなんてと嬉しい気持ちとここまで来たんだという達成感で満ち溢れています。

1人じゃなかったから辿り着けたと心から言える内容となっています。

また同日発売の2ndハーフアルバムでは旅を続けてきたからこそ描ける楽曲を歌わせていただいています。

アーティスト水瀬いのりの10周年がわたしだけのものではなくみんなにとっての10周年でもあることを受け取っていただけたら幸いです。

どんなときも楽しいと好きが呼ぶ方へこれからも旅を続けて行こうと思います。

◆ ◆ ◆

◼️ベストアルバム『Travel Record』

2025年9月3日（水）発売

購入：https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_shop

詳細：https://www.inoriminase.com/discography/?id=73 ○初回限定盤（CD2枚組＋Blu-ray）

品番：KICS-94217〜8 価格：￥9,900（税込）

初回限定盤特典：特製BOX＋デジパック仕様 / 別冊64P写真集 / ミニポスター / 特製トレカ3種 / ポストカード3種 / ステッカー3種 ▲『Travel Record』初回限定盤 ○通常盤（CD2枚組）

品番：KICS-4217〜8 価格：￥3,850（税込）

通常盤 初回封入特典：特製トレカ ▲『Travel Record』通常盤 ◆CD収録曲（初回限定盤・通常盤共通）

〈Disc1〉

01. 夢のつぼみ

作詞：絵伊子 作曲・編曲：渡部チェル

※テレビ東京「アニメマシテ」12月度OPテーマ



02. harmony ribbon

作詞・作曲：多田慎也 編曲：鈴木雅也



03. Starry Wish

作詞：nozomi 作曲：KOUGA・nozomi 編曲：KOUGA

※TV アニメ「ViVid Strike!」エンディングテーマ



04. 春空

作詞：絵伊子 作曲・編曲：渡部チェル



05. Innocent flower

作詞：藤林聖子 作曲・編曲：KOUGA



06. アイマイモコ

作詞・作曲：Haggy Rock 編曲：白戸佑輔

※TVアニメ「徒然チルドレン」オープニングテーマ



07. Ready Steady Go!

作詞：藤林聖子 作曲・編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)

※テレビ朝日系全国放送「musicるTV」12月度エンディングテーマ



08. Million Futures

作詞：RUCCA 作曲・編曲：藤間 仁(Elements Garden)

※iOS/Android版「乖離性ミリオンアーサー」新章 主題歌



09. BLUE COMPASS

作詞：岩里祐穂 作曲：上松範康(Elements Garden) 編曲：藤間 仁(Elements Garden)



10. TRUST IN ETERNITY

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：加藤裕介

※スマートフォンゲーム『ゲシュタルト・オーディン』主題歌



11. Wonder Caravan！

作詞・作曲・編曲：新田目 翔

※TVアニメ「えんどろ〜！」エンディングテーマ



12. Catch the Rainbow！

作詞：水瀬いのり 作曲：光増ハジメ 編曲：EFFY



〈Disc2〉

まっすぐに、トウメイに。

作詞：三木鶏郎 作曲：三木鶏郎 編曲：藤永龍太郎(Elements Garden)

※「KIRIN LEMON Tribute 2018」タイアップソング



ココロソマリ

作詞：水瀬いのり 作曲：櫻澤ヒカル 編曲：白戸佑輔

※TVアニメ「ソマリと森の神様」エンディングテーマ



僕らは今

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）



Starlight Museum

作詞：櫻澤ヒカル・水瀬いのり 作曲・編曲：櫻澤ヒカル

※テレビ朝日系全国放送「musicるTV」12月度オープニングテーマ



HELLO HORIZON

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：白戸佑輔

※TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」オープニングテーマ



REAL-EYES

作詞：RUCCA 作曲・編曲：藤間 仁（Elements Garden）

※TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」第二部オープニングテーマ



glow

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：椿山日南子



アイオライト

作詞・作曲：志村真白 編曲：EFFY

※TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」エンディングテーマ



スクラップアート

作詞・作曲・編曲：胗舘周平

※TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」第2クール オープニングテーマ



フラーグム

作詞：カノエラナ 作曲・編曲：白戸佑輔

※TVアニメ「アクロトリップ」オープニング主題歌



heart bookmark

作詞：岩里祐穂 作曲：武田将弥 編曲：白戸佑輔 ◆Blu-ray収録内容（初回限定盤のみ）

10周年記念ドキュメントムービー

ビジュアル撮影メイキングムービー ◆法人別オリジナル特典

・アニメイト：A3クリアポスター＆56ｍｍ缶バッチ＆ブロマイド

・キンクリ堂：57亟魅丱奪検ブロマイド

・ゲーマーズ：A4クリアファイル＆56亟魅丱奪検ブロマイド

・タワーレコード：ブロマイド

・とらのあな：A4クリアファイル&ブロマイド

・楽天ブックス：マグネットシート（60×60弌法ブロマイド

・amazon：メガジャケ

・HMV：ブロマイド

・Neowing：ブロマイド

・Sofmap・アニメガ（一部店舗）：76亟魅丱奪&ブロマイド

・WonderGOO・新星堂：ブロマイド

◼️2ndハーフアルバム『Turquoise』

2025年9月3日（水）発売

購入：https://inoriminase.lnk.to/Turquoise_shop

詳細：https://www.inoriminase.com/discography/?id=72 ○初回限定盤（CD＋Blu-ray）

品番：KICS-94219 価格：￥3,850（税込）

初回限定盤特典：特製BOX / 別冊40Pフォトブック

初回限定盤特典：特製トレカ ▲『Turquoise』初回限定盤 ○通常盤（CD only）

品番：KICS-4219 価格：￥2,750（税込）

通常盤 初回封入特典：特製トレカ ▲『Turquoise』通常盤 ◆CD収録曲（初回限定盤・通常盤共通）

01.Calling Blue（overture）

作曲・編曲：胗舘周平

02.Turquoise

作詞・作曲・編曲：胗舘周平

03.夢のつづき

作詞：水瀬いのり・絵伊子 作曲・編曲：渡部チェル

04.まだ、言わないで。

作詞・作曲・編曲：櫻澤ヒカル

05. アニバーサリー

作詞・作曲・編曲：遠藤直弥

06. NEXT DECADE

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：白戸佑輔

07. My Orchestra

作詞：藤林聖子 作曲・編曲：KOUGA

08. 海踏みのスピカ

作詞・作曲・編曲：藤永龍太郎(Elements Garden) ◆Blu-ray収録内容（初回限定盤のみ）

「夢のつづき」Music Video

「夢のつづき」メイキングムービー ◆法人別オリジナル特典

・アニメイト：A3クリアポスター＆56ｍｍ缶バッチ＆ブロマイド

・キンクリ堂：57亟魅丱奪検ブロマイド

・ゲーマーズ：A4クリアファイル＆56亟魅丱奪検ブロマイド

・タワーレコード：ブロマイド

・とらのあな：ブロマイド

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5儚僉&ブロマイド

・amazon：メガジャケ

・HMV：ブロマイド

・Neowing：ブロマイド

・Sofmap・アニメガ（一部店舗）：76亟魅丱奪&ブロマイド

・WonderGOO・新星堂：ブロマイド

◼️＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞

詳細：https://www.inoriminase.com/news/?id=1522 2025年

10月12日（日）兵庫・ワールド記念ホール

10月18日（土）静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール

10月25日（土）福岡サンパレス ホテル＆ホール

11月1日（土）岡山・倉敷市民会館

11月9日（日）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

11月24日（月・祝）愛知・刈谷市総合文化センター（大ホール）

11月29日（土）神奈川・横浜アリーナ

11月30日（日）神奈川・横浜アリーナ