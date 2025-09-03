来年1月23日にリリースする1stフルアルバムから、先行配信シングル「GALA」を9月19日にリリースすることをアナウンスしたXG。

約4ヵ月ぶりのカムバックシングルということもあり、ファンの期待は高まるばかりだが、本日、新しいXGロゴと「GALA」のロゴがXGの各SNSで公開された。今作のロゴは、人体と機械の美を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティスト、空山基がデザイン。ゴールドの輝きがデザインされた空山基らしいアートワークとなっている。

空山基は今回のコラボレーションに関して、「セクシーでエレガントで更にグラマラスに味付けしてありますので、どうぞご賞味ください」とコメントしている。

9月19日にリリースされる「GALA」は、未来感あふれるサウンドと鮮烈なビジュアルイメージで展開される、ハイエナジーなランウェイ・アンセム。個性的なシンセサイザーの音色とダンサブルなビートがファッションの世界を大胆に再構築し、XGならではの感性で固定概念を打ち破り、新たな価値観を提示する。

宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロから始まり、力強いラップ、バイリンガルフロウ、疾走感のあるハウスリズム、映画的なサウンド演出が融合し、XG独自のショー「X GALA」を披露する。ファッション、パワー、グラマラスさをひとつにまとめ上げたパフォーマンストラックであり、XGの世界観を象徴するキートラックになるだろう。

また、XGは、ワールドツアー ＜The first HOWL＞の展示会「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION」を、原宿ラフォーレミュージアム(東京)で今週9月1日から9月7日まで開催中。ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、高音質でライブを体験できる展示のほか、新たな限定グッズの販売も行われている。

「GALA」

2025.09.19 FRI

Pre-save/Pre-add：https://xg.lnk.to/GALA_PRE

Tracklist: GALAGALA (Instrumental) GALAGALA (Instrumental)

「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION」

会場：原宿ラフォーレミュージアム

開催日程：2025年9月1日(月) 〜 2025年9月7日(日)

チケット料金：2,500円（税込）

※システム手数料は別途発生いたします。

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1127213