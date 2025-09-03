有村架純、素肌輝くキャミ衣装で登場 人気俳優からウェディングドレス姿絶賛受ける「ちょっと妖しい感じがする」【ブラック・ショーマン】
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の有村架純が3日、東京・新宿で開催された映画『ブラック・ショーマン』（9月12日より公開）公開直前イベントに出席。人気俳優から絶賛を受ける場面があった。
【写真】有村架純を絶賛した人気俳優
◆福山雅治、有村架純のウェディングドレス姿絶賛
美しい素肌が輝くキャミソールドレス姿で、俳優・アーティストの福山雅治とともに登場した有村。好きなシーンを問われた福山は予告編でも見ることができる、有村のウェディングドレス姿に言及し「めちゃめちゃ綺麗で可愛いんだけど、ちょっと妖しい感じがする。そこがすごい」と絶賛。妖しさは狙いだったのか問われた有村は「いや、特にはなかったんですけど（笑）。見てみたら、ちょっと妖しく」と照れ笑い。ちょっと怖く見えるとも語った福山は「すごいです。意図してても意図してなくても、そう見えた人の勝ちですから。それはすごいなと。あのシーンすごく好きです」と語っていた。
◆福山雅治、小道具を自宅から持参
お互いのすごいと思うところを聞かれた福山は「まず美味しいものが好きで、その美味しいものが好きっていうことに対して諦めない。必ずたどり着きたいと思ったものにたどり着く。その向き合い方。これはなかなかできないですよ。僕らは忙しくなっちゃうと、今日はいっかなとか、すぐバナナ1本でいいかみたいになりがちなんだけど、そうなっちゃうんだけど、それでもどこかで取り戻しますよね」と食に対する向き合い方を称賛。そして「お菓子とかお弁当でもそうだけど、自分が美味しいと思ったものを、きちんと現場に差し入れして還元する。これがすごい」と話していた。
同じ質問に有村は「ご自身が好きなものに対しての熱量がすごい。音楽でもそうですし、あとはあるお酒にすごく詳しいんです（笑）。あれって話してましたっけ？武史さんのお店に飾られてるやつ」とコメント。これを受けて福山は、劇中で自身が演じるマジシャン・武史は恵比寿でバーを営んでいると説明し「そのバーに置いてあるお酒は、私が自分の家から持ってきたコレクションです」と明かした。
◆映画「ブラック・ショーマン」
本作は、東野氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社文庫刊）の実写化。ラスベガスで名を馳せるほどの卓越したマジックの腕を持つ神尾武史（福山）が、姪の神尾真世（有村）とともに、殺人事件の解決に挑む姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】