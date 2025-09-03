『SPA!デジタル写真集 堀りま「進化する“ばぶ尻”」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

堀りまは、2003年東京都生まれ。マシュマロラボ創設時に開催されたオーディションで、応募者4000人以上の中から合格。後に、2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビューし、メンバーカラーは赤。公式X＠horirima_mlで、最新情報を発信している。

ミスSPA!グランプリ2024に輝いた堀が持ち前の”ばぶ尻ボディ”で表現するのは、恋人と過ごすレジャーランドでのひととき。昼下がり、戯れる彼女の水着姿。進化する”ばぶ尻”が描くエンジェルカーブは必見だ。

レジャーランドにあるバスケットコートでは、水玉模様のビキニ姿でボールを手に持ち、シュートを狙う姿を披露している。さらに屋内にあるビリヤードを楽しもうとすると、バニーガールを彷彿とさせる太ももをあらわにしながら長い脚をアピール。さらに真骨頂である“ばぶ尻”も惜しげもなく披露している。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：U-YA ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：MELON

販売リンク：https://amzn.to/4mHHKtv

