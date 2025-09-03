大人のインナー問題 → 解決！【ユニクロ】残暑も快適♡「チューブトップ」

9月に入ってもまだ暑さは続きそう。程よい肌見せもできるチューブトップがあれば、快適に過ごせるかも。そこでおすすめしたいのが【ユニクロ】のカップ付きチューブトップ。上にシャツやパーカーを羽織るだけで、簡単に涼しげで大人に似合うコーデが完成。エアリズム素材でサラッと着られそうだから、暑さが残る日に重宝するはず。

サラッと快適！？ カップ付きチューブトップ

【ユニクロ】「エアリズムコットンブラチューブトップ」\2,290（税込・セール価格）

ブラカップ付きでサラッと1枚で着用できるチューブトップ。接触冷感機能が付いたエアリズム素材が使われており、残暑が厳しい今の時期も快適に過ごせそう。ストラップはバッククロスやワンショルダーなどにもアレンジができます。シアーシャツと合わせた涼しげな着こなしや、かっちりとしたジャケットを羽織ってクラシカルに仕上げるのも◎

大人っぽさと女性らしさを両立した今っぽコーデ

大人カジュアルなスタイルを投稿している@ko.wearさんは、ブラックをセレクト。メンズライクなシャツとパンツのスタイルも、チューブトップで肌見せをすれば抜け感をプラスできます。開いた首元には華奢なネックレスを添えて、華やぎをプラスするのもいいかも。ブラックとカーキのシックな配色でまとめれば、かっこよさも女性らしさも兼ね備えたコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M