昨年のチャンピオンズＣでＧ１級競走６勝目となる有終Ｖを飾ったレモンポップ。現在、種牡馬生活を送っている北海道日高町の「ダーレー・ジャパン スタリオンコンプレックス」を取材した。

初年度から２１４頭に種付けと、すでに人気爆発のレモンポップ。現役時代から筋肉隆々の馬体だったが、種牡馬になってさらに大きくなっている。昨年１２月の入厩時は５００キロを超えるくらいだったが、わずか半年ほどで１００キロほど増加し、一時は６００キロを超えたという。「半年でこんなに増える馬はいないですよ。あげればあげるだけ食べます」と、底なしの食欲で巨体化している。

ダーレー・ジャパンで最高額の種付け料は５００万円ながらも、集まった繁殖牝馬は実に２１４頭。２３６頭のパレスマリスに次ぐ数字だ。ノミネーションマネジャーの加治屋正太郎氏は「近年で路線が整備されて、ダート馬の需要は関係者の中でかなり上がっています。レモンポップはさらにサンデー（サイレンス）を持っていないので、付けやすいんですよね」と分析する。順調なら２８年にもデビューするレモンポップ産駒が楽しみだ。