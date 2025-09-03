人気グラビアアイドルで女優の福井梨莉華（ふくい・りりか＝20）がこのほど、2025年10月29日に発売する1st写真集（講談社）から新たな先行カットを公開。



【写真】横からも魅力たっぷりな「オトナ」先行カット

高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』（NHK）のオーディションに合格し女優として芸能界の道へ。翌年24年にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで数々の雑誌の表紙に登場。多くのファンからは「グラビア界の大本命」と呼ばれるようになった。



初の写真集ロケ地に選んだのはインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然、海をバックにありのままの表情を納めた。先行カット第2弾では、バリの壮大な自然にも負けない「ウルトラBODY」を存分に見せつけた水着カットや、横から自慢の胸元を大胆に披露する「ドキッ」とするようなオトナなカットなど、見どころ満点の4点が公開された。



◆福井梨莉華（ふくい・りりか）2005年1月12日生まれ。岐阜県出身、身長158cm。趣味：お菓子、パン作り、料理。2023年にドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』（NHK）のオーディションに合格し女優デビュー。2024年9月にはグラビアデビューも果たし、わずか9ヵ月で数々の雑誌の表紙を飾る。



（よろず～ニュース編集部）