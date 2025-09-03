麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けていた新浪剛史氏は会見で、サプリの購入について「法を犯していない」と、身の潔白を主張しました。

注目の会見。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「私は法を犯しておらず、潔白であると思っています。しかし結果的に私がサプリを購入したことに端を発して、このようなことになったのは私の不注意。社会をお騒がせしたことに対しておわび申し上げます」

新浪氏は、サプリメントの購入について、違法性の認識はなかったと話しました。

先月22日、麻薬取締法違反の疑いで自宅の家宅捜索を受けたサントリーホールディングスの新浪剛史前会長。

3日午後、自身が代表幹事を務める経済同友会の定例会見に出席し、疑惑について初めて自身の口で説明しました。

会見では、新浪氏が睡眠を取るのに役立つとして購入したサプリを知人がアメリカから持ち帰り、新浪氏の自宅に送ったとして…。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「それはきちっと通関している。本人（知人）が持って。ということは合法であると認定ができる。そしてそれが私の家に送られたと。私の手元には届いていない。おそらく家族が廃棄したと考えている」

そしてその後、知人が福岡県に住む知人の弟に「サプリを新浪氏に送るように」と依頼していたと話し…。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「2回目の郵送については想定外。知人から私は知らされておらず、私が購入したサプリかも不明。まさにこの2回目のサプリに疑義が生じている」

この2回目のサプリが捜査の対象になっているとの認識を示し、送られたことすら知らず、どんなサプリかも分からない、と説明しました。

捜査関係者によると、福岡県警は先月上旬、違法な製品の送り先として県内の男を逮捕。男は、製品はアメリカから届いたもので「新浪氏に送るよう姉に依頼された」などと供述しているということです。

身の潔白を主張した新浪氏。サントリーの会長を辞任したことについては…。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「大好きなサントリーに絶対、迷惑をかけてはいけない。私はそう思い、サントリーを辞することにしました」

新浪氏の処遇について、経済同友会は「捜査状況を注視しながら月内をメドに決定する」としています。