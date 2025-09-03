永瀬廉似のイケメンインフルエンサーが最終告白でまさかの展開に！「これ誰が予想できましたか？」と、お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）も驚いた。

【映像】永瀬廉似イケメンと美人ダンサーハグ&キスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

シャッフル生活の序盤ではフィーナ（24歳／フラダンサー）ともも（24歳／小悪魔agehaモデル）に好意を抱き、優柔不断な言動がアダとなりフラれてしまったしん（28歳／インフルエンサー）。気持ちを切り替えた矢先に出会ったまいか（26歳／ダンサー）に一目で惹かれ、最終告白では出会ってわずか3日の彼女に告白をした。

りく（23歳／美容師）としんから好意を寄せられ2人の間で揺れていたまいかだったが、最終的に選んだのはしん。「乗馬デート行ってくれた時に日本に帰った後アウトドアデートとかしてる姿があの時鮮明に想像できて、あのデートからしんくんを1人の男性として意識するようになりました。これからはもっともっと長い時間をしんくんと一緒に過ごしていきたいなって思いました。私からもよろしくお願いします」としんの告白を受け入れ、まいかとしんは強いハグを交わした。そしてしんが用意していたお揃いのネックレスを互いに着け合う2人。仲睦まじい様子の2人を見て、スタジオのゆきぽよは「やばい！めっちゃ好き！最高！」と2人を絶賛。まさかの展開に、屋敷は「これ誰が予想できましたか？」と驚愕した。