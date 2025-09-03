県内の最低賃金について、新潟労働局は10月2日から1050円にすると公示しました。新潟では初の時給1000円超えにまちの人たち、そして雇用側の反応を取材しました。



新潟労働局は新潟県内の最低賃金について、10月2日から1050円にすると官報で公示しました。現在の985円から65円の引き上げは過去最高で、新潟で最低賃金が1000円を超えたのは初めてです。



（リポート）

「働くうえで大事な時給、みなさんはどのくらい時給をもらっているのでしょうか。まちのひとに聞いてみます」





〈飲食店でアルバイト〉「ぼくは1000円ですね」Q）満足か不満足か？「ちょっと少ないかなって感じですね。最近物価も上がってくる中で1000円だと厳しい」〈飲食店に勤務〉「1200円です」新潟市内の飲食店に勤める男性。働き始めてから6年ほどが経ったといいますが…。Q）この6年で時給はどのくらい変わった？〈飲食店に勤務〉「だいぶ変わりましたね、最初は900円だったので。本当はもうちょっと上がってほしい。なかなか物価対策で」一方 こちらの女性は、20年ほど前まで塾の講師を務めていたといいます。〈元塾講師〉「その時の時給は安かったね、新潟の時給は（約）720円。このごろ東京とか行くと1300円とか1500円でしょ。そうすると みんな東京に人材が流れていく。新潟の給料も安すぎる」一方、雇用する側は…〈いちまん 高井栄二朗店長〉「2年連続大幅な上げ幅なのでちょっと辛い。経営的にはね」そう話すのは新潟市西区のスーパー「いちまん」の高井店長です。こちらの店だけでも40人ほどのパートやアルバイトがいるといいます。〈従業員〉「働く側としてはとても嬉しいことです。仕事をもっと頑張ろうと思いますし、モチベーションにつながると思います」一方で所得税の控除をを受けられるいわゆる「年収の壁」を意識して働く日数を調整する人も増えるとみています。〈いちまん 高井栄二朗店長〉「現状、出勤を調整して超えないように月に1回お休みを増やしたりしていますのでこれから先また調整するお休みが増えたり。なかなか人を回していくのも調整が大変なのかなと思っています」新潟労働局では各市町村の広報誌やポスターなどで最低賃金の改訂を周知していくということです。